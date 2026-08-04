Nagy Ádám a vezérszerepről, a kritikákról és az Európa-ligáról – videós interjú

– Bologna, Bristol, Pisa, La Spezia, Budapest. Miként rangsorolná ezt az öt várost az alapján, hol a legjobb élni?

– Ez nagyon nehéz. Természetesen Budapest van az első helyen, több szállal is kötődünk ide, de utána?! La Speziát mondanám, azt követően Pisa, Bologna, majd Bristol.

– Mi hiányzott a legjobban Budapestben?

– A nagyvárosi lét, és az a hangulat, amit nemcsak egy fiatalnak, hanem egy kétgyermekes családnak is tud adni. Hiányoztak a barátaim, a család, a feleségem is budapesti, több szálon kötődünk ide.

– Egy másik interjúban úgy fogalmazott, szinte még gyerekként távozott a Ferencvárostól, de felnőtt emberként, családapaként tér vissza. Hogyan változott ebben a tíz évben emberként és futballistaként?

– Az biztosan változott, hogy feleséggel és két gyerkőccel tértem vissza, ez rengeteg felelősséggel jár a pályán kívül. Ami a pályát illeti, remélem, a megszerzett tapasztalatomból valamit át tudok adni a srácoknak az öltözőben is. A keret jó egyvelegből áll össze, sok a fiatal, őket valamennyire terelgetni kell, de nem azért jöttem, hogy én játsszam a főnököt az öltözőben. Inkább segíteni próbálom őket.

– Játszott a Serie A-ban, ott volt a magyar válogatottal három Európa-bajnokságon is, de az európai kupaporondon még nem bizonyíthatott. Ez utóbbi mekkora szerepet játszott a döntésében?

– Természetesen fontos volt, szerettem volna kipróbálni magamat az európai kupaporondon, új kihívást kerestem. A Ferencváros ilyen szempontból mindig is csábító volt. Innen igazoltam anno külföldre, azóta pedig kijelenthető, hogy ez már egy másik csapat, sokat fejlődött, az elmúlt években folyamatosan ott van valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A nemzetközi szereplés fontos célom, de nemcsak a selejtezők során szeretném ezt megtapasztalni, hanem az alapszakaszban is.

– A Fradi bravúrral kiejtette a holland Twentét az előző körben, most pedig a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele a harmadik körben. Juthatnak már fontos játékpercek önnek e párharcban is?

– A játékot már tudom vállalni, azt viszont a szakmai stáb dönti el, mekkora szerepet oszt rám. Minél többet edzek a csapattal, egyre jobb leszek, fizikailag nincs kérdés, rendben leszek, de az edzőmeccsek kimaradtak, az hiányzik leginkább. Most érkeztem meg, de már mérkőzés mérkőzés hátán, tehát nincs idő arra, hogy rendesen felvegyem a tempót. Ezt próbálom a rutinommal kompenzálni.

– Vezérként tekint magára ebben a csapatban?

– Nekem sosem voltak szimpatikusak azok a játékosok, akik megérkeznek egy csapathoz, és egyből elkezdenek dirigálni. Nem szeretnék ebbe a hibába esni, ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy a Ferencváros vezetősége mérlegelte, mivel egy rutinosabb játékost szerződtet a személyemben, így szeretné, hogy vezérként is megálljam a helyem. Vannak más, idősebb futballisták is, akik hangadók lehetnek az öltözőben, de én is ehhez a csoporthoz szeretnék tartozni.

– Mennyire követi nyomon az emberek önről alkotott véleményét a közösségi médiában? A Ferencváros-drukkerek egy része örül az érkezésének, van azonban egy olyan réteg is, amelyik ellenzi, tart tőle, legalábbis a kommentek alapján. Látta-e szembe jönni ezeket a véleményeket, mit gondol róluk, illetve mit üzenne ezeknek az FTC-szurkolóknak?

– Nem olvasom egyáltalán, legfeljebb önöknek köszönhetően jut el hozzám. Üzenni csak annyit szeretnék, hogy remélem, minél előbb be tudom mindenkinek bizonyítani, hogy helyem van a Ferencvárosban!

– Legutóbb 2024 novemberében lépett pályára a nemzeti csapatban, aminek immár több mint másfél éve, egy vébéselejtezős ciklus teljesen kimaradt. Mit gondol, a Fradiból sikerülhet a visszatérés Marco Rossi csapatába?

– Szerintem a Fradiból újra megnyílhat az út, ha folyamatosan jó játékkal tudom segíteni a csapatot. Ez is olyan pluszmotiváció volt bennem, ami miatt a Ferencvároshoz szerettem volna igazolni.