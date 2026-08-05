Nemzeti Sportrádió

Portugál középpályással erősített a Fradi esti ellenfele

H. Á.H. Á.
2026.08.05. 10:21
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Paulo Bernardo vételi opcióval érkezett a lengyelekhez (Fotó: gornikzabrze.pl)
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FTC Paulo Bernardo Górnik Zabrze Ferencváros
Kedden este hivatalos honlapján jelentette be a Ferencváros Európa-liga-ellenfele, a lengyel Górnik Zabrze, hogy kölcsönvette a Celtictől a 24 éves portugál középpályást, Paulo Bernardót, aki már szerda este be is mutatkozhat új csapatában a zöld-fehérek ellen.

A lengyel klub kedd esti bejelentésében kiemeli, hogy a 24 éves portugált ugyan csak kölcsönvette a Zabrze, de az egy éves kölcsönszerződés lejárta után vételi opcióval élhet.

Bernardo a Benfica utánpótlásában pallérozódott nyolc éves kora óta, a felnőttek között 2021 novemberében mutatkozott be – előbb a BL-ben, majd öt nap múlva a portugál élvonalban is. A lisszaboni klubnál összesen 26 tétmeccsen szerepelt, majd 2023 januárjában a Pacos Ferreirához került kölcsönbe. Innen fél év múlva került a skót Celtichez egy idényre – hasonló konstrukcióban mint most a lengyelekhez, vagyis az egyéves kölcsön után vételi lehetősége volt a skótoknak, s ők ezzel éltek is.

A portugál utánpótlás válogatottakban – U15-től U21-ig – összesen közel 75 alkalommal szerepelt Bernardo, aki az elmúlt idényben skót bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a Celtic-kel, amelyben összesen 97 tétmérkőzésen 7 gólt és ugyanennyi gólpasszt jegyzett.

A lengyel klub hivatalos honlapja megemlíti azt is, hogy Bernardo a nyolcas számú mezt kapta új csapatánál, azt pedig már csak mi tesszük hozzá, hogy bemutatkozására akár már ma este, a Ferencváros elleni Európa-liga selejtezőmérkőzésen is sor kerülhet, hiszen a zabrzeiek rögtön be is rakták csapatuk Európa-liga keretébe az új szerzeményt.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
NEMBAJNOKI ÁG
20.15: Ferencváros–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

FTC Paulo Bernardo Górnik Zabrze Ferencváros
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