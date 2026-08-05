Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: szeptember 9-én kezdődik, és december közepéig tart az alapszakasz

2026.08.05. 16:53
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A Fradi és a Vasas már az első fordulóban találkozik (Fotó: Kovács Péter)
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Vasas Plaket sorsolás FTC-Telekom férfi vízilabda ob I
Szeptember 9-én kezdődik a férfi vízilabda ob I alapszakasza, amely december közepén ér véget.

Szeptember 9-én kezdődik, és december közepéig tart az alapszakasz a férfi vízilabda ob I-ben: a magyar szövetség honlapján szerdán jelent meg a sorsolás, amelyből kiderül, hogy a címvédő Ferencváros a Vasas vendégeként kezdi szereplését. A 28-szoros bajnok FTC honlapja szerint az alapszakaszban minden együttes csak egyszer találkozik valamennyi ellenfelével. A mérkőzések nem végződhetnek döntetlennel: amennyiben a rendes játékidő végén egyenlő az állás, ötméterespárbaj dönt, a győztes kettő, a vesztes egy pontot kap.

A december 13-án záruló alapszakasz első nyolc helyezettje jut a felsőházi középszakaszba, amelyben a csapatok még egyszer megmérkőznek egymással, az alapszakaszhoz képest ellentétes pályaválasztói joggal. Az addig megszerzett pontjaikat, valamint lőtt és kapott góljaikat is magukkal viszik.

A középszakasz után az 1-2., a 3-4., az 5-6. és a 7-8. helyezettek – az egyik fél második győzelméig tartó – helyosztó párharcokat vívnak egymással, az 1-2. helyezettek párharca lesz a bajnoki döntő.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
Alapszakasz, 1. forduló
Vasas-Plaket–FTC Telekom Waterpolo
Metalcom Szentes–Egri VK
EPS-Honvéd–Szegedi VE
UVSE–Semmelweis OSC
Kaposvári VK–BVSC Manna ABC
Szolnoki Dózsa–Debreceni VSE

 

Vasas Plaket sorsolás FTC-Telekom férfi vízilabda ob I
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