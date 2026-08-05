Férfi vízilabda ob I: szeptember 9-én kezdődik, és december közepéig tart az alapszakasz

Szeptember 9-én kezdődik, és december közepéig tart az alapszakasz a férfi vízilabda ob I-ben: a magyar szövetség honlapján szerdán jelent meg a sorsolás, amelyből kiderül, hogy a címvédő Ferencváros a Vasas vendégeként kezdi szereplését. A 28-szoros bajnok FTC honlapja szerint az alapszakaszban minden együttes csak egyszer találkozik valamennyi ellenfelével. A mérkőzések nem végződhetnek döntetlennel: amennyiben a rendes játékidő végén egyenlő az állás, ötméterespárbaj dönt, a győztes kettő, a vesztes egy pontot kap.

A december 13-án záruló alapszakasz első nyolc helyezettje jut a felsőházi középszakaszba, amelyben a csapatok még egyszer megmérkőznek egymással, az alapszakaszhoz képest ellentétes pályaválasztói joggal. Az addig megszerzett pontjaikat, valamint lőtt és kapott góljaikat is magukkal viszik.

A középszakasz után az 1-2., a 3-4., az 5-6. és a 7-8. helyezettek – az egyik fél második győzelméig tartó – helyosztó párharcokat vívnak egymással, az 1-2. helyezettek párharca lesz a bajnoki döntő.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

Alapszakasz, 1. forduló

Vasas-Plaket–FTC Telekom Waterpolo

Metalcom Szentes–Egri VK

EPS-Honvéd–Szegedi VE

UVSE–Semmelweis OSC

Kaposvári VK–BVSC Manna ABC

Szolnoki Dózsa–Debreceni VSE