Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: orosz csapatarany a műúszók akrobatikus számában

2026.08.05. 16:11
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Fotó: AFP
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vizes Eb 2026 akrobatikus kűr csapat szinkronúszás
Az orosz válogatott nyerte meg a műúszók csapatversenyének akrobatikus számát a párizsi vizes Európa-bajnokságon.

Az orosz csapat lett az aranyérmes a műúszók akrobatikus számában a párizsi vizes Európa-bajnokság szerdai versenynapján. A semleges színekben szereplő nyolcas több mint 2.5 ponttal előzte meg a spanyol együttest. A harmadik helyen az olasz egység zárt.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műúszás
Csapat, akrobatikus kűr
1. Oroszország (semleges színekben, Majja Dorosko, Jekatyerina Kosszova, Jelizaveta Minajeva, Valerija Plehanova, Jelena Sabanova, Jevelina Szimonova, Jelizaveta Szmirnova, Olga Tyutyunyik) 244.8221 pont
2. Spanyolország (Cristina Arambula Casares, Meritxell Ferre Gaset, Marina Garcia Polo, Dennis Gonzalez Boneu, Lilou Lluis Valette, Paula Ramirez I Ibanez, Sara Saldana Lopez, Iris Tio Casas) 242.2428
3. Olaszország (Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice) 219.2545

 

vizes Eb 2026 akrobatikus kűr csapat szinkronúszás
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