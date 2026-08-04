Az MLSZ nyilvánosságra hozta az NB I 4. fordulójának programját

A Magyar Labdarúgó-szövetség nyilvánosságra hozta az NB I 4. fordulójának pontos programját. Pénteken a Kispest-Honvéd–Vasas meccsel kezdődik és hétfőn a ZTE–Ferencváros találkozóval végződik. 17.30-nál később egyik mérkőzés sem kezdődik.
A versenybizottság a program kialakításában egyeztetett a jogtulajdonos televízióval, továbbá figyelembe vette a nemzetközi kupamérkőzések időpontját és az energiamegtakarítás kapcsán hozott intézkedéseket.
LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Augusztus 14., péntek
17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 15., szombat
16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 16., vasárnap
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 17., hétfő
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
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