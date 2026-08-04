Az MLSZ nyilvánosságra hozta az NB I 4. fordulójának programját

A versenybizottság a program kialakításában egyeztetett a jogtulajdonos televízióval, továbbá figyelembe vette a nemzetközi kupamérkőzések időpontját és az energiamegtakarítás kapcsán hozott intézkedéseket.

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Augusztus 14., péntek

17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 15., szombat

16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

Augusztus 16., vasárnap

16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

Augusztus 17., hétfő

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)