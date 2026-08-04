Borbély Balázs óvatos, okos, intelligens játékot vár szerda este a Fraditól

Különleges felfogásban játszhat Budapesten szerda este a Górnik Zabrze. A lengyel ezüstérmes számára a Groupama Arénában a 20.15 órakor kezdődő összecsapáson az lesz a legfontosabb szempont, hogy az Európa-liga-selejtező párharc nyitott maradjon az augusztus 13-i visszavágóra, hiszen Lengyelországban csaknem harmincezer fanatikus szurkoló teremthet félelmetes hangulatot. A Ferencvárosnak tehát nemcsak nyernie lenne fontos, hanem lehetőleg olyan előnyt szereznie, amely elegendőnek bizonyulhat Zabrzében is.

A zöld-fehérek négy nemzetközi kupamérkőzésen kilenc gólt szereztek, a Twente elleni párharc után azonban azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy sorozatban három tétmérkőzésükön maradtak nyeretlenek. Pakson négy gólt kaptak, a holland ezüstérmes ellen kétgólos előnyről – igaz, Philippe Rommens kiállítása után csaknem egy órán át emberhátrányban játszva – értek el 2–2-es döntetlent, a Vasas kapuját pedig nem sikerült bevenniük. A Twente elleni továbbjutás mindenesetre megmutatta, hogy a csapat nehéz helyzetben is képes összezárni, fegyelmezetten védekezni és elviselni az ellenfél nyomását. A Górnik ellen azonban másfajta feladat következik. Ezúttal alighanem a Ferencvárosnak kell irányítania, türelmesen járatnia a labdát, majd megtalálnia azt a pillanatot, amikor felgyorsíthatja a támadását. Ebben különösen fontos szerepe lehet Lenny Josephnek, aki gyorsaságával és lendületes megindulásaival az idény eddigi részében a Fradi legveszélyesebb játékosává nőtte ki magát. Rá sem vár könnyű feladat, hiszen a ferencvárosi támadók várhatóan még kevesebb területet kapnak.

„Ez a párharc a továbbjutásról szól! Nem babra megy a játék, aki itt túlél, az már biztosan a Konferencialiga csoportkörében szerepelhet – mondta Borbély Balázs a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. – Alighanem a tét nagyságának megfelelően alakul a játék szerda este. Számunkra fontos lesz, hogy óvatosan, okosan, intelligensen játsszunk. Az európai mérkőzéseken a támadójátékunk rendben volt, a Twente ellen több mint egy órát emberhátrányban voltunk, az rányomta a bélyegét a futballunkra, de amit eddig bemutattunk támadásban, azt szeretnénk a Górnik ellen is látni.”

Nagy Ádám talán már szerdán pályára léphet

A vezetőedzőnek Philippe Rommens hiánya miatt a középpályát is át kell alakítania. A belga légiós a Twente elleni kiállítása miatt nem léphet pályára, miközben a Ferencvárosnak éppen ezen a területen kellene felgyorsítania a labdajáratást, és megakadályoznia, hogy a lengyelek a labdaszerzések után lendületből vezethessenek támadásokat. A nemzetközi keretbe bekerülő Nagy Ádám rutinja és játékintelligenciája ezért már ezen az estén sokat érhet, még akkor is, ha nincs olyan állapotban, hogy teljes mérkőzést végig játsszon.

Toon Raemakers, a Ferencváros védője: – Eddig nincs okunk panaszra a nemzetközi porondon. A védekezésünk is rendben volt, de hátul még inkább össze kell állnunk, meg lehetett volna kevesebb kapott góllal is úszni. A Twente ellen túl sok gólt kaptunk. A lengyel ezüstérmes ellen kemény mérkőzésre számítunk, jó csapat lesz az ellenfelünk, Európában minden mérkőzés igazi harc. Kíváncsian várjuk, milyen taktikával lépnek pályára, megpróbálnak behúzódni a saját kapujuk elé, vagy Budapesten is támadni szeretnének. Nekünk a saját játékunkra kell fókuszálnunk, a saját erősségeinkre. A brutális meleg nem ideális, nem tudunk mást tenni, mint az edzések alatt is többet iszunk a megszokottnál. A hidratálás rendkívül fontos ezekben a napokban. VÉLEMÉNY

„Philipp Rommens kiesésével a középpálya belső részén valóban kicsit elfogytunk – folytatta a tréner. – Nagy Ádám velünk van, a keretbe is nevezhettem, de nagyon régen játszott tétmérkőzést. Ettől függetlenül nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén bevethető a Górnik ellen. És ami némi jó hír, Naby Keita is ott lehet a keretben, a kispadról talán őt is beküldhetem adott esetben. A párharc nem kilencven perces lesz, két mérkőzésen dől el, idehaza éppen ezért nem lehet fejjel menni a falnak, de… Szeretnénk a saját stílusunkat játszani, és olyan eredményt elérni, ami jó pozícióba helyezhet bennünket a visszavágó előtt. Tudom, mit várhatunk az ellenféltől, okosan kell futballoznunk, de azért bátorság is kell a sikerhez.”

A Górnik a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a Fenerbahcéval szemben maradt alul, ám a két mérkőzés alapján senki sem tekintheti könnyű ellenfélnek. Isztambulban szabadrúgásgóllal kapott ki 1–0-ra, a zabrzei visszavágón pedig 1–1-es döntetlent ért el. A lengyel csapat végig megnehezítette a török sztáregyüttes dolgát.

A Michal Gasparík vezetőedző irányította csapat erős a párharcokban, agresszívan támadja a második labdákat, és nem esik kétségbe, ha hosszabb időre át kell engednie a kezdeményezést. A Górnik rögzített helyzetekből is veszélyes, így a Fradinak a saját térfelén elkövetett felesleges szabálytalanságokat is kerülnie kell. A lengyelek erejét ugyanakkor leginkább az egység adja. Nem feltétlenül akarnak mindenáron labdát birtokolni, viszont kevés helyet hagynak a vonalak között, és ha az ellenfél elveszíti a türelmét, azonnal megpróbálják kihasználni a mögötte megnyíló területet. A Ferencváros számára ezért veszélyes lenne, ha túl korán görcsössé válna, vagy fegyelmezetlenül kitámadna, és erre a meccsre érvényes az a kitétel is, hogy csúnya futballal is jó érzés nyerni.

Noha Lukas Podolski szerdán már nem léphet pályára a Groupama Arénában, a világbajnok korábbi német válogatott csatár jelenléte továbbra is meghatározza a Górnik életét. Tavasszal befejezte a pályafutását, majd többségi tulajdonosként vette át az irányítást gyermekkora kedvenc klubjánál. A 130-szoros válogatott futballista azért dolgozik, hogy az 1988 óta bajnoki cím nélkül maradó, tizennégyszeres lengyel aranyérmes ismét visszakerüljön az európai futball térképére. Az előző idényben elért bajnoki második hely és a Lengyel Kupa megnyerése jelzi, hogy Zabrzében már nem csupán a múltból akarnak élni. A Górnik neve, története és szenvedélyes szurkolótábora tekintélyt parancsol, ám a Ferencváros kerete nagyobb nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

„Nagy meglepetés nem érthet a Górnikkal kapcsolatban. Az ellenfél vezetőedzőjével személyesen is ismerjük egymást. Pragmatikus gondolkodású szakemberről van szó, tudom, mi vár ránk szerdán este. Olyan eredménnyel lennék elégedett, ami jó pozícióba helyzet bennünket a visszavágó előtt. Egy, vagy kétgólos győzelem, de akár a döntetlen is lehet olyan eredmény, ami után idegenben tovább lehet jutni.”

A Ferencváros a Twente ellen bizonyította, hogy nehéz helyzetben is talpon tud maradni. A Górnik ellen most azt kellene megmutatnia, hogy nemcsak túlélni, hanem irányítani és hazai pályán megnyerni is képes egy európai kupamérkőzést.