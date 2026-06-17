Az MTK-játékos távozását is bejelentette a Komárom

Szűcs Patrikot a télen adta kölcsön az MTK Komáromba. A 20 éves középpályás a Niké Ligában három alapszakasz- és öt alsóházi rájátszásos mérkőzésen szerepelt, ezen kívül egy kupameccsen és az egyik osztályozón is lehetőséget kapott.

Az élvonalbeli tagságát végül meghosszabbító Komárom szerdán kora délután több távozóról is beszámolt, közte Szűcsről, akinek lejárt a kölcsönszerződése.

Ondrej Rudzan, Martin Boda, Alen Mustafic, Sebastian Jung, Zyen Jones, Martin Gambos, Elvis Mashike és Martin Misovic is otthagyja a csapatot.