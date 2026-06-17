Nemzeti Sportrádió

Az MTK-játékos távozását is bejelentette a Komárom

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.17. 15:26
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Szűcs Patrik fél év után távozik a Komáromtól (Fotó: Facebook, KFC Komárno)
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Komárom légiósok Szűcs Patrik
A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Niké Liga) szereplő KFC Komárom a hivatalos felületein számolt be több játékosa, közte Szűcs Patrik távozásáról.

Szűcs Patrikot a télen adta kölcsön az MTK Komáromba. A 20 éves középpályás a Niké Ligában három alapszakasz- és öt alsóházi rájátszásos mérkőzésen szerepelt, ezen kívül egy kupameccsen és az egyik osztályozón is lehetőséget kapott.

Az élvonalbeli tagságát végül meghosszabbító Komárom szerdán kora délután több távozóról is beszámolt, közte Szűcsről, akinek lejárt a kölcsönszerződése.

Ondrej Rudzan, Martin Boda, Alen Mustafic, Sebastian Jung, Zyen Jones, Martin Gambos, Elvis Mashike és Martin Misovic is otthagyja a csapatot.

 

Komárom légiósok Szűcs Patrik
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