Ha július 14. és futball-vb, akkor brazil bemutatkozás és belga bronzérem

Csupán két vb-n rendeztek mérkőzést július 14-én: Uruguayban 1930-ban ezen a napon játszotta le első vb-mérkőzését a brazil válogatott – és nem mellesleg a jugoszláv is –, míg 2018-ban ekkor szerezte meg első vb-érmét Belgium. A labdarúgó-világbajnokságok történetét napról napra feldolgozó sorozatunk katari kitekintőjében egy Lionel Messi-gól is felbukkan.

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