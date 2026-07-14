Nemzeti Sportrádió

Ha július 14. és futball-vb, akkor brazil bemutatkozás és belga bronzérem

K. Zs.K. Zs.
2026.07.14. 17:05
2018: az éremátadásra váró belga labdarúgók (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 foci-vb 2026 Belgium
Csupán két vb-n rendeztek mérkőzést július 14-én: Uruguayban 1930-ban ezen a napon játszotta le első vb-mérkőzését a brazil válogatott – és nem mellesleg a jugoszláv is –, míg 2018-ban ekkor szerezte meg első vb-érmét Belgium. A labdarúgó-világbajnokságok történetét napról napra feldolgozó sorozatunk katari kitekintőjében egy Lionel Messi-gól is felbukkan.

Videókra, korabeli újságcímlapokra, fotókra épülő sorozatunk mai epizódja ide kattintva érhető el.

 

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