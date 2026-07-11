Mikel Merino: Hogyan is érezhetném magam? Bárcsak ilyen lenne a folytatás is...

Mikel Merino, a spanyolok győztes embere: – „Hogyan is érezhetném magam? Boldog vagyok. Azt hittem, jó hosszú meccs előtt állunk még, aztán ott volt az esély. Bárcsak ilyen lenne a folytatás is... meg tudnám szokni! Meglátjuk, mit hoz az elődöntő. Hozzászoktunk, hogy nagyon fontos meccseket játszunk, de ez egy világbajnokság, annak is a legfontosabb része, Franciaország pedig elit ellenfél lesz, ez nem is vitás.”

Luis de la Fuente, Spanyolország szövetségi kapitánya: – „Ez a válogatott elhivatott, ez megint kiderült, rendkívül büszke vagyok. Többet tettünk a győzelemért, de nagyon nehéz behúzni ezeket a meccseket, szerencsére sikerült. Ami Mikel Merinót illeti, sok erénye van, bármelyik válogatott boldog lenne vele. Minket így, csereként tud igazán kiegészíteni, szerencsénk, hogy spanyol. Az elődöntőben mindenképpen megpróbálunk túljutni a franciákon. Mi vagyunk az egyetlen válogatott, amelyik egymás után kétszer le tudta őket győzni az utóbbi években, úgyhogy megint megpróbáljuk, de óriási meccs lesz.”

Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitánya: „Az biztos, hogy nem volt szerencsénk, Tielemans még a meccs előtt megsérült, De Bruyne sem tudta végigjátszani a mérkőzést, majd jött Courtois lecserélése... a körülmények nem voltak megfelelőek számunkra. Ettől függetlenül megmutattuk, amit tudunk, közel álltunk a hosszabbításhoz, Spanyolországnak sem volt könnyű ez a meccs. Elkövettünk hibákat, de ilyen, ha a spanyolokkal játszol. Haza kell térnünk, de ebből a tornából tanulunk, főleg a fiatalok, akik nagyon lelkesen teljesítettek végig. Bebizonyítottuk, hogy a belga válogatott még mindig egy kiváló csapat, nem csak az volt. Örülök, hogy tizenkétmillió belga támogatta a válogatottat.”