Nemzeti Sportrádió

Mikel Merino: Hogyan is érezhetném magam? Bárcsak ilyen lenne a folytatás is...

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.11. 00:24
Mikel Merino bízik a hasonló folytatásban (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Spanyolország egy hajrában szerzett góllal 2–1-re legyőzte Belgiumot az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének második mérkőzésén, így bejutott a legjobb négy közé, ahol Franciaország lesz az ellenfele. Jöjjenek a meccs nyilatkozatai!

 

Mikel Merino, a spanyolok győztes embere: „Hogyan is érezhetném magam? Boldog vagyok. Azt hittem, jó hosszú meccs előtt állunk még, aztán ott volt az esély. Bárcsak ilyen lenne a folytatás is... meg tudnám szokni! Meglátjuk, mit hoz az elődöntő. Hozzászoktunk, hogy nagyon fontos meccseket játszunk, de ez egy világbajnokság, annak is a legfontosabb része, Franciaország pedig elit ellenfél lesz, ez nem is vitás.”

Luis de la Fuente, Spanyolország szövetségi kapitánya: „Ez a válogatott elhivatott, ez megint kiderült, rendkívül büszke vagyok. Többet tettünk a győzelemért, de nagyon nehéz behúzni ezeket a meccseket, szerencsére sikerült. Ami Mikel Merinót illeti, sok erénye van, bármelyik válogatott boldog lenne vele. Minket így, csereként tud igazán kiegészíteni, szerencsénk, hogy spanyol. Az elődöntőben mindenképpen megpróbálunk túljutni a franciákon. Mi vagyunk az egyetlen válogatott, amelyik egymás után kétszer le tudta őket győzni az utóbbi években, úgyhogy megint megpróbáljuk, de óriási meccs lesz.”

Rudi Garcia, Belgium szövetségi kapitánya: „Az biztos, hogy nem volt szerencsénk, Tielemans még a meccs előtt megsérült, De Bruyne sem tudta végigjátszani a mérkőzést, majd jött Courtois lecserélése... a körülmények nem voltak megfelelőek számunkra. Ettől függetlenül megmutattuk, amit tudunk, közel álltunk a hosszabbításhoz, Spanyolországnak sem volt könnyű ez a meccs. Elkövettünk hibákat, de ilyen, ha a spanyolokkal játszol. Haza kell térnünk, de ebből a tornából tanulunk, főleg a fiatalok, akik nagyon lelkesen teljesítettek végig. Bebizonyítottuk, hogy a belga válogatott még mindig egy kiváló csapat, nem csak az volt. Örülök, hogy tizenkétmillió belga támogatta a válogatottat.”

Foci vb 2026
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Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!

Belgium ugyan képes volt az egyenlítésre, de a 21. világbajnoki meccsén megsérülő kapusklasszis, Thibaut Courtois helyére beálló Senne Lammensről kipattant a labda a 88. percben, ez pedig mindent eldöntött.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–BELGIUM 2–1 (1–1)
Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)
SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal (N. Williams, 79.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
BELGIUM: Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 61.) – Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Vanaken (Lukaku, 60.) – Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 60.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia) 
Gólszerző: Fabián Ruiz (30.), Merino (88.), ill. De Ketelare (41.)

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