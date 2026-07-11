Lehetséges visszavonulásáról is beszélt Thibaut Courtois a belgák vb-búcsúja után

Mint ismert, Spanyolország 2–1-re legyőzte Belgiumot a világbajnokság pénteki negyeddöntőjében, amelyen megsérült a belga válogatott kapusa, Thibaut Courtois, akit Senne Lammens váltott a mérkőzés 71. percében.

A Real Madrid kapusa elmondta, fájdalmai ellenére folytatta volna a játékot, Rudi Garcia szövetségi kapitány azonban másképp döntött: „Egy fájdalom megakadályozott abban, hogy teljesen szabadon mozogjak. Védeni ugyanúgy tudtam volna, de a lábbal való játék nehezemre esett, különösen a hosszú indításoknál. Szerettem volna a pályán maradni, de a kapitány semmilyen kockázatot nem akart vállalni, én pedig tiszteletben tartottam a döntését.”

Courtois később nyitva hagyta a lehetőséget, hogy a jövőben még pályára lép a válogatottban, de a búcsú lehetőségét sem zárta ki.

„Majd meglátjuk a jövőmet a válogatottban – idézte a kapust BeinSport a spanyolok elleni mérkőzés után. – Talán szünetet tartok a Nemzetek Ligájában, amely nem olyan fontos sorozat, és visszatérek az Európa-bajnoki-selejtezőkre. Ezt a döntést a szövetséggel együtt kell meghoznunk.”

A 34 éves Courtois több mint egy évtizede meghatározó tagja a belga válogatottnak,.