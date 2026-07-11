Afrika futballja a világbajnokságon; Szoboszlai Dominik: Remélem, Magyarországot újra feltesszük a labdarúgás térképére

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Afrika futballja a világbajnokságon: a csodán innen, a varázslaton túl. A csoportkörben remekeltek, az egyenes kieséses szakaszban viszont jobbára hamar elvéreztek az afrikai válogatottak a labdarúgó-világbajnokságon, úgyhogy továbbra is várat magára a nagy áttörés. Miközben az ottani futball a saját stílus és a modernitás ötvözetének dilemmáival küzd, az is tény, hogy Tunézián kívül a többi kilenc afrikai csapat versenyképes volt. Bodnár Zalán háttéranyaga

Stopira: Megmutattuk a világnak a futballunkat! Az alig több mint félmilliós szigetország a világbajnokság legüdébb színfoltja lett: a csoportjából veretlenül jutott tovább, majd Argentínát is megszorongatta. A Zöld-foki-szigetek válogatott futballistájával Borbola Bence beszélgetett

Szoboszlai Dominik: Remélem, Magyarországot újra feltesszük a labdarúgás térképére. Júliusi lapszámában a France Football – az Aranylabda alapítója és átadója – nagyinterjút közölt Szoboszlai Dominikkal, amelyet a L’Équipe és az m4sport.hu is átvett. A beszélgetésben a magyar válogatott csapatkapitánya mesélt az öltözködési stílusáról, a nemzetközi futballban elfoglalt helyéről, az egójáról, a magyarsághoz való viszonyáról, az édesapjával ápolt kapcsolatáról és a játékfelfogásáról

Németh Hanna: Newcastle-ban a feljutás és a közlekedés is nagy kihívás lesz. A másodosztályban szereplő Newcastle United női csapata szerződtette a 41-szeres válogatott védőt, Németh Hannát, aki a Werder Bremennél töltött négy év után érkezik Angliába – adta hírül a klub hivatalos honlapja. A huszonhét éves játékos nyolcvannyolc mérkőzésen szerepelt a német egyesületben, amellyel a 2024–2025-ös idényben a Német Kupa döntőjéig jutott. Gyenge Balázs interjúja

A hegy jött Mohamedhez: NHL-es edző Magyarországon. Sokadik alkalommal rendezik meg Óbudán a Spiller Goalie Campet, azonban először sikerült aktív NHL-es trénert elcsábítania a főszervezőnek, Spiller Istvánnak. Brady Robinson a Philadelphia Flyers kapusedzője a magyar fiatalok fejlődéséért dolgozik néhány napig. Kapolcsi-Szabó Bence írása

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