Nemzeti Sportrádió

Afrika futballja a világbajnokságon; Szoboszlai Dominik: Remélem, Magyarországot újra feltesszük a labdarúgás térképére

SZ. M.SZ. M.
2026.07.11. 23:45
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 NS-ajánló

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

Afrika futballja a világbajnokságon: a csodán innen, a varázslaton túl. A csoportkörben remekeltek, az egyenes kieséses szakaszban viszont jobbára hamar elvéreztek az afrikai válogatottak a labdarúgó-világbajnokságon, úgyhogy továbbra is várat magára a nagy áttörés. Miközben az ottani futball a saját stílus és a modernitás ötvözetének dilemmáival küzd, az is tény, hogy Tunézián kívül a többi kilenc afrikai csapat versenyképes volt. Bodnár Zalán háttéranyaga

Stopira: Megmutattuk a világnak a futballunkat! Az alig több mint félmilliós szigetország a világbajnokság legüdébb színfoltja lett: a csoportjából veretlenül jutott tovább, majd Argentínát is megszorongatta. A Zöld-foki-szigetek válogatott futballistájával Borbola Bence beszélgetett

Szoboszlai Dominik: Remélem, Magyarországot újra feltesszük a labdarúgás térképére. Júliusi lapszámában a France Football – az Aranylabda alapítója és átadója – nagyinterjút közölt Szoboszlai Dominikkal, amelyet a L’Équipe és az m4sport.hu is átvett. A beszélgetésben a magyar válogatott csapatkapitánya mesélt az öltözködési stílusáról, a nemzetközi futballban elfoglalt helyéről, az egójáról, a magyarsághoz való viszonyáról, az édesapjával ápolt kapcsolatáról és a játékfelfogásáról

Németh Hanna: Newcastle-ban a feljutás és a közlekedés is nagy kihívás lesz. A másodosztályban szereplő Newcastle United női csapata szerződtette a 41-szeres válogatott védőt, Németh Hannát, aki a Werder Bremennél töltött négy év után érkezik Angliába – adta hírül a klub hivatalos honlapja. A huszonhét éves játékos nyolcvannyolc mérkőzésen szerepelt a német egyesületben, amellyel a 2024–2025-ös idényben a Német Kupa döntőjéig jutott. Gyenge Balázs interjúja

A hegy jött Mohamedhez: NHL-es edző Magyarországon. Sokadik alkalommal rendezik meg Óbudán a Spiller Goalie Campet, azonban először sikerült aktív NHL-es trénert elcsábítania a főszervezőnek, Spiller Istvánnak. Brady Robinson a Philadelphia Flyers kapusedzője a magyar fiatalok fejlődéséért dolgozik néhány napig. Kapolcsi-Szabó Bence írása

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

foci vb 2026 vb 2026 NS-ajánló
Legfrissebb hírek

Ezért reklamáltak a norvégok Bellingham góljánál – a pókkamera kábelén váltott irányt a labda

Foci vb 2026
18 perce

Indokolatlan magyar vonatkozású statisztika az angol–norvéghoz

Foci vb 2026
25 perce

Heggem betalált, de Haaland lökése miatt (egyelőre) marad az iksz

Foci vb 2026
31 perce

Elkezdődött a második félidő!

Foci vb 2026
51 perce

Jude Bellingham egalizált a szünet előtt – videó

Foci vb 2026
52 perce

Egy Kane-lesgól még maradt a végére, döntetlennel fordulnak a felek Miamiban!

Foci vb 2026
1 órája

Hey, Jude! Bellingham révén egyenlít Anglia a szünet előtt!

Foci vb 2026
1 órája

Hoppá! Bődületes góllal vezet Norvégia! – videó

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik