Ember- és kettős gólhátrányban a hazaiak: Puskás Akadémia–Kisvárda 0–2 – vége

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–2 – vége

Felcsút, Pancho Aréna, 268 néző. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter (Berény Ákos, Máyer Gábor)

Gólszerző: Ésik (33.), Herc (61. – 11-esből)

Kiállítva: Brandon (61., Puskás Akadémia)

A két csapat kezdő felállását itt találhatják meg.



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ÉRDEKESSÉGEK

♦ A 22. összecsapásuk következik a legfelső osztályban, az örökmérleg enyhén billen a felcsútiak felé: 8 Puskás Akadémia-diadal, 7 iksz, 6 várdai siker. Ez egy találatokban igen szegény párharc, hiszen a gólátlag mindössze 2.0/mérkőzés.

♦ A legutóbbi 6 találkozójukból 4-et nyertek meg a felcsútiak és csak 2-t a szabolcsiak. Az előző bajnokságban mindhárom meccsükön az aktuális házigazda diadalmaskodott, legutóbb, március 6-án Nagy Zsolt öngóljával győztek 1–0 -ra a várdaiak. Mostanáig NB I-es mérkőzésen ez a piros-fehérek utolsó győzelme.

♦ A Pancho Arénában minimális különbséggel a felcsútiak állnak jobban, hiszen 4 győzelmükkel szemben a várdaiak mindössze 3-at tudnak felmutatni, a döntetlenek száma ugyancsak 3. A szabolcsiak az előző 3 alkalommal nem tudtak pontot szerezni a PAFC otthonában: 1–0, 4–2 és 2–0 volt az eredmény. Legutóbb Lukács Dániel duplája döntött.

♦ A Puskás Akadémiánál Babó Levente (debreceni) győzelemmel (2–0) mutatkozott be a kispadon, a mezőny hét új edzője közül ez egyedül neki sikerült. Mindkét gólt a 4-szeres válogatott Németh András lőtte, aki fél óra alatt szerzett annyi gólt, mint az előző idényben összesen. Az NB I-ben 23 meccsnél jár, és ez volt az első duplája. A felcsúti csapat a tavaszi bajnokság hajráját is beszámítva már 4 bajnoki óta veretlen (3 győzelem, 1 iksz).

♦ Hiába vezetett az immár újra Supka Attila által dirigált Kisvárda szombaton 35 percen át a Kispest-Honvéd ellen, a fővárosiak a 88. percben egyenlítettek. A szabolcsi együttesnek ez már sorozatban a 9. olyan bajnoki mérkőzése volt, amit nem tudott megnyerni (3 iksz, 6 vereség) – ez a leghosszabb aktív nyeretlenségi széria most az élvonalban.

♦ A Puskás Akadémia az előző idényben odahaza gyengébben szerepelt, mint idegenben (19, illetve 27 pont). A hazai táblázaton 5–4–7-es mérlegével csak a 10. helyet szerezte meg.

♦ A Kisvárda 4–3–9-es mutatóval 9. lett a vendégtabellán, a legutóbbi 4 idegenbeli bajnokiját úgy bukta el, hogy mindig 2 gólt kapott.

♦ A felcsútiak múlt vasárnap kiállított csatára, Lamin Colley kénytelen kihagyni a találkozót.