Tenisz: csoportelsőként az Eb nyolcas döntőjében az U18-as leánycsapat

Az már a bolgárok elődöntőbeli legyőzésével eldőlt, hogy a Gulyás István vezette U18-as leány teniszezők biztosan ott lesznek a csapat Eb nyolcas döntőjében. A magyar együttesre pénteken a csehek vártak a törökországi selejtezőtorna fináléjában, s a párharcnak már kizárólag a kiemelés szempontjából volt tétje az egyaránt továbbjutó feleknek.

A mostanában bombaformában játszóBeviz Lujza 6:4, 6:1-re nyert a csehek első számú játékosa, Tereza Hermanova ellen, majd Mihálka Anna 6:1, 6:3-ra kikapott Sofie Maresovától, amely után így a páros döntött. A Mihálka Anna, Kálmán Luca duó 6:3, 6:1-re legyőzte a Sofie Maresova, Pavla Sviglerova cseh kettőst,

ezzel a magyar válogatott 2–1-re behúzta a práharcot, és csoportgyőztesként jutott tovább a legjobbak közé.

A nyolcas döntőt augusztus 3-5. között a franciaországi Granville-ban rendezik meg.

(Kiemelt kép forrása: MTSZ)