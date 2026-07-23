Pénteki sportműsor: Nyíregyháza–Újpest meccsel rajt az NB I-ben

JÚLIUS 24., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

1. FORDULÓ

20.00: Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Milwaukee Brewers–Colorado Rockies (Tv: Sport2)

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

21.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

16.00: időmérő (Tv: M4 Sport)

FORMULA–3

MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

15.00: időmérő (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

22.00: 3M Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

14.15: 19. szakasz, Gap–Alpe d’Huez, 127.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1; Duna World, 15.30)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 183, Friday Fight, Bangkok (Tv: Sport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, ESTORIL

13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-ES TORNA, KITZBÜHEL

10.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS

2.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, HAMBURG

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

11.00: Bondár Anna (4.)–Alina Csarajeva (örmény)

WTA 250-ES TORNA, PRÁGA

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ÚSZÁS

NEMZETKÖZÖSSÉGI JÁTÉKOK, GLASGOW

20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Egyéni, selejtező

3.00: női tőr

5.15: férfi kard

VÍZILABDA

VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY

FÉRFITORNA

AZ 5–8. HELYÉRT

7.00: Spanyolország–Horvátország

8.45: Grúzia–Montenegró

NŐI TORNA

ELŐDÖNTŐ

10.30: Egyesült Államok–Ausztrália

12.15: Oroszország–Spanyolország

AZ 5–8. HELYÉRT

3.30: Kína–Olaszország

5.15: Hollandia–Magyarország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vízre szállnak a szív bajnokai – vendégünk Beck Mónika és Holczhauser András

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az ETO FC bajnoki címe a 2025–2026-os bajnokságban

12.00: Bajnokok – Szegő Tibor vendége Rózsa István, a 400 méteres síkfutás sokszoros magyar bajnoka, versenybíró

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is

14.00: Játékoskijáró

14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Ez történt a magyar csapatok európai kupaselejtezőin. Rajtol a labdarúgó NB I

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Kovács Erika, Virányi Zsolt

17.00: Így várják a korábbi NB I-es futballisták az új idényt. Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Magyar labdarúgócsapatok szereplése a héten a nemzetközi kupák selejtezőiben

18.40: A magyar labdarúgó-válogatottal kapcsolatos nyári átigazolások

19.00: Hétvégén jön a 41. Magyar Nagydíj a Hungaroringen – előzetes interjúk a helyszínről

19.40: Véget ért a nyári szünet, jön a nyitó meccs a labdarúgó NB I-ben – stúdiós felvezetés Bene Ferenccel

20.00: Közvetítés az OTP Bank Liga 1. fordulójából a Nyíregyháza–Újpest mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Bene Ferenc

22.00: Hárompontos magazin, ismétlés

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel