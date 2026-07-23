Pénteki sportműsor: Nyíregyháza–Újpest meccsel rajt az NB I-ben
JÚLIUS 24., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
1. FORDULÓ
20.00: Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Milwaukee Brewers–Colorado Rockies (Tv: Sport2)
DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
21.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING
16.00: időmérő (Tv: M4 Sport)
FORMULA–3
MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING
15.00: időmérő (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR
22.00: 3M Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE
14.15: 19. szakasz, Gap–Alpe d’Huez, 127.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1; Duna World, 15.30)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 183, Friday Fight, Bangkok (Tv: Sport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ESTORIL
13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-ES TORNA, KITZBÜHEL
10.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS
2.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, HAMBURG
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
11.00: Bondár Anna (4.)–Alina Csarajeva (örmény)
WTA 250-ES TORNA, PRÁGA
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ÚSZÁS
NEMZETKÖZÖSSÉGI JÁTÉKOK, GLASGOW
20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)
VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, selejtező
3.00: női tőr
5.15: férfi kard
VÍZILABDA
VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY
FÉRFITORNA
AZ 5–8. HELYÉRT
7.00: Spanyolország–Horvátország
8.45: Grúzia–Montenegró
NŐI TORNA
ELŐDÖNTŐ
10.30: Egyesült Államok–Ausztrália
12.15: Oroszország–Spanyolország
AZ 5–8. HELYÉRT
3.30: Kína–Olaszország
5.15: Hollandia–Magyarország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vízre szállnak a szív bajnokai – vendégünk Beck Mónika és Holczhauser András
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az ETO FC bajnoki címe a 2025–2026-os bajnokságban
12.00: Bajnokok – Szegő Tibor vendége Rózsa István, a 400 méteres síkfutás sokszoros magyar bajnoka, versenybíró
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is
14.00: Játékoskijáró
14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Ez történt a magyar csapatok európai kupaselejtezőin. Rajtol a labdarúgó NB I
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Kovács Erika, Virányi Zsolt
17.00: Így várják a korábbi NB I-es futballisták az új idényt. Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Magyar labdarúgócsapatok szereplése a héten a nemzetközi kupák selejtezőiben
18.40: A magyar labdarúgó-válogatottal kapcsolatos nyári átigazolások
19.00: Hétvégén jön a 41. Magyar Nagydíj a Hungaroringen – előzetes interjúk a helyszínről
19.40: Véget ért a nyári szünet, jön a nyitó meccs a labdarúgó NB I-ben – stúdiós felvezetés Bene Ferenccel
20.00: Közvetítés az OTP Bank Liga 1. fordulójából a Nyíregyháza–Újpest mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Bene Ferenc
22.00: Hárompontos magazin, ismétlés
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel