Nemzeti Sportrádió

Pénteki sportműsor: Nyíregyháza–Újpest meccsel rajt az NB I-ben

V. B.V. B.
2026.07.23. 23:19
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Pénteken elrajtol a labdarúgó NB I 2026–2027-es évada, a Nyíregyháza–Újpest meccsel veszi kezdetét az idény. A Formula–1-es Magyar Nagydíjon szabadedzéseket rendeznek ezen a napon a Hungaroringen. Folytatódik a vívó-világbajnokság és a Tour de France, emellett a magyar női vízilabda-válogatott a hollandokkal csap össze a világkupa szuperdöntőjében. Szerepel még a kiemelt sportprogramban baseball, darts, golf és tenisz is.

 JÚLIUS 24., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
1. FORDULÓ
20.00: Nyíregyháza Spartacus–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Milwaukee Brewers–Colorado Rockies (Tv: Sport2)

DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
21.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1
MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING
16.00: időmérő (Tv: M4 Sport)
FORMULA–3
MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING
15.00: időmérő (Tv: M4 Sport)

GOLF
PGA TOUR
22.00: 3M Open, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR 
TOUR DE FRANCE
14.15: 19. szakasz, Gap–Alpe d’Huez, 127.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1; Duna World, 15.30)

KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 183, Friday Fight, Bangkok (Tv: Sport1)

TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ESTORIL
13.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-ES TORNA, KITZBÜHEL
10.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, LOS CABOS
  2.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, HAMBURG
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
11.00: Bondár Anna (4.)–Alina Csarajeva (örmény) 
WTA 250-ES TORNA, PRÁGA
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ÚSZÁS
NEMZETKÖZÖSSÉGI JÁTÉKOK, GLASGOW
20.00: 1. nap (Tv: Eurosport1)

VÍVÁS 
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, selejtező
  3.00: női tőr
  5.15: férfi kard

VÍZILABDA
VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY
FÉRFITORNA
AZ 5–8. HELYÉRT
  7.00: Spanyolország–Horvátország
  8.45: Grúzia–Montenegró
NŐI TORNA
ELŐDÖNTŐ
10.30: Egyesült Államok–Ausztrália
12.15: Oroszország–Spanyolország
AZ 5–8. HELYÉRT
  3.30: Kína–Olaszország
  5.15: Hollandia–Magyarország

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vízre szállnak a szív bajnokai – vendégünk Beck Mónika és Holczhauser András
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József 
  9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az ETO FC bajnoki címe a 2025–2026-os bajnokságban
12.00: Bajnokok – Szegő Tibor vendége Rózsa István, a 400 méteres síkfutás sokszoros magyar bajnoka, versenybíró
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is
14.00: Játékoskijáró
14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Ez történt a magyar csapatok európai kupaselejtezőin. Rajtol a labdarúgó NB I
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Kovács Erika, Virányi Zsolt
17.00: Így várják a korábbi NB I-es futballisták az új idényt. Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Magyar labdarúgócsapatok szereplése a héten a nemzetközi kupák selejtezőiben
18.40: A magyar labdarúgó-válogatottal kapcsolatos nyári átigazolások
19.00: Hétvégén jön a 41. Magyar Nagydíj a Hungaroringen – előzetes interjúk a helyszínről
19.40: Véget ért a nyári szünet, jön a nyitó meccs a labdarúgó NB I-ben – stúdiós felvezetés Bene Ferenccel
20.00: Közvetítés az OTP Bank Liga 1. fordulójából a Nyíregyháza–Újpest mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Bene Ferenc
22.00: Hárompontos magazin, ismétlés
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

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