Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Mosonmagyaróvár döntetlent játszott a Besiktassal

K. Zs.K. Zs.
2026.07.06. 10:34
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Fotó: Credobus Mosonmagyaróvár MTE 1904 Facebook
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Mosonmagyaróvár Besiktas felkészülés
Az NB III-ban szereplő Mosonmagyaróvár hazai pályán 0–0-s döntetlent játszott a török Besiktassal a két labdarúgócsapat vasárnapi felkészülési mérkőzésén.

Az első félidőben némi török mezőnyfölény mellett mindkét oldalon adódtak gólszerzési lehetőségek, de kimaradtak. A szünet után a törökök friss cserejátékosaik révén felgyorsították a játékot, azonban igazi gólhelyzetek előbb a hazai csapat előtt adódtak, igaz, azok ugyanúgy nem hoztak gólt, ahogyan a lefújás előtti Besiktas-helyzet sem – derül ki a Kisalföld tudósításából.

Mint megírtuk, néhány napja az NB II-be feljutó Gyirmóttal is játszott a Besiktas, azt a meccset a török csapat 2–1-re megnyerte.

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Mosonmagyaróvár Besiktas felkészülés
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