Felkészülés: a Mosonmagyaróvár döntetlent játszott a Besiktassal

Az első félidőben némi török mezőnyfölény mellett mindkét oldalon adódtak gólszerzési lehetőségek, de kimaradtak. A szünet után a törökök friss cserejátékosaik révén felgyorsították a játékot, azonban igazi gólhelyzetek előbb a hazai csapat előtt adódtak, igaz, azok ugyanúgy nem hoztak gólt, ahogyan a lefújás előtti Besiktas-helyzet sem – derül ki a Kisalföld tudósításából.

Mint megírtuk, néhány napja az NB II-be feljutó Gyirmóttal is játszott a Besiktas, azt a meccset a török csapat 2–1-re megnyerte.