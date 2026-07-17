Verstappen nyitott az élen a két Ferrari kíséretében a spái első edzésen

Egy szabad hétvége után folytatódott a bajnokság: a nyári szünet előtti dupla forduló első állomása Spa-Francorchamps, ahol a pénteki első szabadedzéssel vette kezdetét a 71. Belga Nagydíj programja. Andrea Kimi Antonelli előnye három futam alatt 68 pontról 25 pontra csökkent George Russell-lel szemben, miközben a két győzelmet is arató Ferrarival előretörő Lewis Hamilton 32 pontra zárkózott fel.

A futamhétvége előtt általános vélekedés volt, hogy a Mercedes számít a fő esélyesnek Belgiumban, hiszen a spái pálya karakterisztikája kiemeli az erősségeit, ugyanakkor a Ferrari is igyekezett palástolni a gyengeségeit. A Scuderia az előzetes hírekkel ellentétben nem hozta el a továbbfejlesztett Macarena-szárnnyal, de a kipufogó mögötti terelőelem elhagyásával próbálta valamelyest csökkenteni hátrányát az egyenesekben, így érdekes kérdés volt, hogy összességében sikerül-e gyorsabbá válnia.

Nem a maranellói alakulat volt az egyetlen, amely változtatott: a Red Bull leszerelte a saját Macarena-szárnyát Max Verstappen közelmúltbeli balesetei után. A holland ráadásul eleve nehéz hétvégére számított az általa kedvelt helyszínen, hiszen úgy vélte, a pálya különösen felnagyítja az autó gyengeségeit.

A McLaren eközben az előzetes várakozásokkal ellentétben most sem vetette be a saját fejlesztésű Macarena-szárnyát, de megkapta a továbbfejlesztett Mercedes-erőforrást. Igaz, ennek ára volt, hiszen a címvédő Lando Norris 10 rajthelyes büntetéssel vágott neki a hétvégének.

A Racing Bulls és a Haas ugyanakkor jelentős fejlesztési csomagot hozott az idény tizedik állomására, előbbi csapat a hatodik, míg utóbbi a hetedik helyet foglalja el a bajnokságban.

A nyitányon Fernando Alonso a bokszfalról volt kénytelen figyelni az eseményeket, az ülését a fiatal Jak Crawford foglalhatta el. Míg a Red Bull és a Ferrari az élen kezdett, a Mercedes számára a vártnál nehezebben indult az edzés, de nem annyira, mint Norrisnak, aki csak szűk fél óra elteltével iratkozott fel az időlistára.

A folytatásban sem változott az élen zajló küzdelem képe, hiszen továbbra is a „vörös bikák" és a maranellóiak diktálták a tempót. Végül meglepetésre Verstappen zárta az élen a nyitányt. A négyszeres bajnok 145 ezredet adott Hamiltonnak, akit Leclerc követett, míg a negyedik Hadjar lett, így a két Red Bull fogta közre a Ferrarikat.

Ötödikként Piastri érkezett, míg Norris a hetedik lett – a McLarenek közé Antonelli ékelődött be, akinek már több mint fél másodperc volt a lemaradása. Az első tízest Russell, Arvid Lindblad és Gabriel Bortoleto zárta.

Folytatás 17 órakor a második szabadedzéssel.

BELGA NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:47.070 átlag: 235.494 km/ó 24 kör 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:47.215 0.145 mp h. 22 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:47.277 0.207 22 4. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:47.322 0.252 23 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:47.522 0.452 21 6. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:47.603 0.533 23 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:47.931 0.861 19 8. George Russell brit Mercedes 1:47.959 0.889 22 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:48.234 1.164 24 10. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:48.406 1.336 18 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:48.432 1.362 24 12. Nico Hülkenberg német Audi 1:48.962 1.892 23 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:49.010 1.940 21 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:49.337 2.267 24 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:49.403 2.333 23 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:49.449 2.379 21 17. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:49.712 2.642 23 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:49.839 2.769 21 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:50.226 3.156 22 20. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:50.862 3.792 25 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:52.808 5.738 19 22. Jak Crawford amerikai Aston Martin-Honda 1:53.199 6.129 22