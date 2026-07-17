Verstappen nyitott az élen a két Ferrari kíséretében a spái első edzésen
Egy szabad hétvége után folytatódott a bajnokság: a nyári szünet előtti dupla forduló első állomása Spa-Francorchamps, ahol a pénteki első szabadedzéssel vette kezdetét a 71. Belga Nagydíj programja. Andrea Kimi Antonelli előnye három futam alatt 68 pontról 25 pontra csökkent George Russell-lel szemben, miközben a két győzelmet is arató Ferrarival előretörő Lewis Hamilton 32 pontra zárkózott fel.
A futamhétvége előtt általános vélekedés volt, hogy a Mercedes számít a fő esélyesnek Belgiumban, hiszen a spái pálya karakterisztikája kiemeli az erősségeit, ugyanakkor a Ferrari is igyekezett palástolni a gyengeségeit. A Scuderia az előzetes hírekkel ellentétben nem hozta el a továbbfejlesztett Macarena-szárnnyal, de a kipufogó mögötti terelőelem elhagyásával próbálta valamelyest csökkenteni hátrányát az egyenesekben, így érdekes kérdés volt, hogy összességében sikerül-e gyorsabbá válnia.
Nem a maranellói alakulat volt az egyetlen, amely változtatott: a Red Bull leszerelte a saját Macarena-szárnyát Max Verstappen közelmúltbeli balesetei után. A holland ráadásul eleve nehéz hétvégére számított az általa kedvelt helyszínen, hiszen úgy vélte, a pálya különösen felnagyítja az autó gyengeségeit.
A McLaren eközben az előzetes várakozásokkal ellentétben most sem vetette be a saját fejlesztésű Macarena-szárnyát, de megkapta a továbbfejlesztett Mercedes-erőforrást. Igaz, ennek ára volt, hiszen a címvédő Lando Norris 10 rajthelyes büntetéssel vágott neki a hétvégének.
A Racing Bulls és a Haas ugyanakkor jelentős fejlesztési csomagot hozott az idény tizedik állomására, előbbi csapat a hatodik, míg utóbbi a hetedik helyet foglalja el a bajnokságban.
A nyitányon Fernando Alonso a bokszfalról volt kénytelen figyelni az eseményeket, az ülését a fiatal Jak Crawford foglalhatta el. Míg a Red Bull és a Ferrari az élen kezdett, a Mercedes számára a vártnál nehezebben indult az edzés, de nem annyira, mint Norrisnak, aki csak szűk fél óra elteltével iratkozott fel az időlistára.
A folytatásban sem változott az élen zajló küzdelem képe, hiszen továbbra is a „vörös bikák" és a maranellóiak diktálták a tempót. Végül meglepetésre Verstappen zárta az élen a nyitányt. A négyszeres bajnok 145 ezredet adott Hamiltonnak, akit Leclerc követett, míg a negyedik Hadjar lett, így a két Red Bull fogta közre a Ferrarikat.
Ötödikként Piastri érkezett, míg Norris a hetedik lett – a McLarenek közé Antonelli ékelődött be, akinek már több mint fél másodperc volt a lemaradása. Az első tízest Russell, Arvid Lindblad és Gabriel Bortoleto zárta.
Folytatás 17 órakor a második szabadedzéssel.
BELGA NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:47.070
|átlag: 235.494 km/ó
|24 kör
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:47.215
|0.145 mp h.
|22
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:47.277
|0.207
|22
|4.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:47.322
|0.252
|23
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:47.522
|0.452
|21
|6.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:47.603
|0.533
|23
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:47.931
|0.861
|19
|8.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:47.959
|0.889
|22
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:48.234
|1.164
|24
|10.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:48.406
|1.336
|18
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:48.432
|1.362
|24
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:48.962
|1.892
|23
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:49.010
|1.940
|21
|14.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:49.337
|2.267
|24
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:49.403
|2.333
|23
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:49.449
|2.379
|21
|17.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:49.712
|2.642
|23
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:49.839
|2.769
|21
|19.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:50.226
|3.156
|22
|20.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:50.862
|3.792
|25
|21.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:52.808
|5.738
|19
|22.
|Jak Crawford
|amerikai
|Aston Martin-Honda
|1:53.199
|6.129
|22
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny (44 kör, 308.052 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00