Magyar álomgólok Brazília ellen; nyolc éve e napon lett világbajnok Franciaország – vb-időutazás videókkal

Feltétlenül megemlítendő, hogy ugyanezen a játéknapon nagy meglepetésre az újonc észak-koreai válogatott megszerezte első vb-pontját, és szintén álmodozhatott a továbbjutásról. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK London Uruguay–Franciaország 2:1 Sheffield Spanyolország–Svájc 2:1 Liverpool Magyarország–Brazília 3:1 Middlesbrough Észak-Korea–Chile 1:1 VB 1966, ANGLIA – JÚLIUS 15.

1930: HAT PERCCEL ELŐBB LEFÚJTÁK A MECCSET, AMIBŐL ARGENTÍNA PROFITÁLT

Egy csoportmérkőzést a legelső világbajnokságon is rendeztek július 15-én. Argentína Luis Monti hajrábeli szabadrúgásával vezetést szerzett Franciaország ellen, ám hogy e gól egyben győzelmet is érjen, ahhoz az is kellett, hogy a brazil Almeida Rego játékvezető lefújja a mérkőzést, miközben a francia Marcel Langiller kapura tört. Tette ezt a bíró hat perccel a rendes játékidő lejárta előtt…

Végül a franciák tiltakozására e néhány percet mégis lejátszották, ám a meghiúsuló gólhelyzetet senki sem adhatta vissza nekik, s pechjükre újabbat nem tudtak kialakítani. FOTÓÖSSZEÁLLÍTÁS ITT!

Francia címlapok a döntő másnapján

2018: FRANCIAORSZÁG MÁSODSZOR IS VILÁGBAJNOK!

Mario Mandzukic a vb-finálék történetének első öngóljával indította el a moszkvai eseményáradatot (12 öngóllal a torna megduplázta az addigi, 1998-ból származó vb-rekordot), és bár Ivan Perisic viszonylag gyorsan egyenlített, a szünetben megint a franciák vezettek. Horvátországban nem zárták a szívükbe Néstor Pitana játékvezetőt, aki a videofelvétel hosszas tanulmányozása után Perisicre tizenegyest fújt – de hát a horvát klasszis valóban kézzel ért a labdához, ráadásul a kapu előterében…

„Leírhatatlan” – Horvátország az ezüstért is hálás volt

Antoine Griezmann nem lelkizett, belőtte a büntetőt, és ez már kikezdte a sok hosszabbításos csata miatt megfáradt horvátok teherbíró-képességét. A második félidő derekán Paul Pogba, majd Kylian Mbappé is lőtt egy gólt (utóbbi az aranymeccsek történetének legfiatalabb gólszerzője lett), és a franciáknak még az is belefért, hogy Hugo Lloris egy rá nem jellemző ordító hibával gólt ajándékozzon Mandzukicnak.

Már az elődöntő előtt biztossá vált, de rögzítsük: sorozatban negyedszer nyerte meg a vb-t európai válogatott, ilyen szériára korábban nem volt példa. S noha elsősorban a szakadó esőben ünneplő francia játékosoké az érdem, ne feledkezzünk meg egy öltönyös úriemberről se: Mário Zagallo és Franz Beckenbauer után Didier Deschamps lett a futballtörténelem harmadik kiválasztottja, aki játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnoki címet szerzett. VIDEÓ ITT!

A közvetítésből kimaradt, de ettől még tény: a döntőt rövid időre megszakította a Putyin-rezsim ellen akkortájt szinte minden lehetséges alkalommal tiltakozó orosz punkzenekar, a Pussy Riot akciója. Úgy teljes a kép, ha erre is nyitunk egy ablakot. VIDEÓ ITT!

DÖNTŐ Moszkva (Luzsnyiki) Franciaország–Horvátország 4–2 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚLIUS 15.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. DECEMBER 4.: FRANCIAORSZÁG–LENGYELORSZÁG 3–1. Eleinte a lengyelek zavart keltettek a letámadásukkal, a franciáknak némi szerencsére is szükségük volt, hogy megússzák kapott gól nélkül az első félidőt – a 38. percben egy támadáson belül három közeli lövés ment a kapujukra. Aztán a szünet előtt villant Olivier Giroud, és Kylian Mbappé kiugratásából belőtte élete 52. válogatott gólját, amellyel nemcsak vezetést szerzett, hanem maga mögött is hagyta az előző rekordert, Thierry Henryt a francia örökranglistán. A második játékrész már simább volt, az alkalmanként a kedvetlenség jeleit mutató Mbappé is feltüzesedett a végére, kedvenc helyéről, a 16-os bal oldaláról lőtt két gólt, eldöntve a nyolcaddöntőt. A lefújás előtt nem sokkal Hugo Lloris kivédte Robert Lewandowski tizenegyesét, de idő előtt elmozdult, újrarúgás következett, és akkor a lengyel már jobban megnézte, hova lövi a labdát. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)