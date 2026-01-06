Erik ten Hag Hollandiában lesz szakmai igazgató – hivatalos

Erik ten Hag játékos-pályafutása jelentős részét a Twentében töltötte, három időszakban is viselte a csapat mezét, majd edzői karrierje elején is az enschedeiknél dolgozott.

„Csodálatosnak és különlegesnek tartom, hogy visszatérhetek az FC Twentéhez. Itt kezdődött a futball- és edzői karrierem. A tapasztalataimmal szeretném megerősíteni a klubot, és azon dolgozunk, hogy kiaknázhassuk a lehetőségeket” – nyilatkozta Erik ten Hag.

Az 55 éves szakember február elsején csatlakozik a hatodik helyen álló csapathoz, de csak a következő idénytől veszi át hivatalosan a szakmai igazgatói feladatokat. Ten Hag legutóbb Leverkusenben dolgozott, de ősszel két bajnoki után már menesztették.

Az eddigi szakmai igazgató, Jan Streuer már korábban bejelentette, hogy 2026 nyarán visszavonul.