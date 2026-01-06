Nemzeti Sportrádió

Erik ten Hag Hollandiában lesz szakmai igazgató – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.06. 19:12
Erik ten Hag a Twente szakmai igazgatója lesz (Fotó: Getty Images)
Címkék
Twente Erik ten Hag Eredivisie
A holland labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Twente bejelentette, hogy nyártól Erik ten Hag lesz a csapat szakmai igazgatója, de a szakember már február elsején csatlakozik az enschedeiekhez.

Erik ten Hag játékos-pályafutása jelentős részét a Twentében töltötte, három időszakban is viselte a csapat mezét, majd edzői karrierje elején is az enschedeiknél dolgozott.

Csodálatosnak és különlegesnek tartom, hogy visszatérhetek az FC Twentéhez. Itt kezdődött a futball- és edzői karrierem. A tapasztalataimmal szeretném megerősíteni a klubot, és azon dolgozunk, hogy kiaknázhassuk a lehetőségeket” – nyilatkozta Erik ten Hag.

Az 55 éves szakember február elsején csatlakozik a hatodik helyen álló csapathoz, de csak a következő idénytől veszi át hivatalosan a szakmai igazgatói feladatokat. Ten Hag legutóbb Leverkusenben dolgozott, de ősszel két bajnoki után már menesztették.

Az eddigi szakmai igazgató, Jan Streuer már korábban bejelentette, hogy 2026 nyarán visszavonul.

 

 

Twente Erik ten Hag Eredivisie
Legfrissebb hírek

„Ahol bíztak bennem, ott trófeákat nyertem” – Ten Hag az újabb kirúgása után

Német labdarúgás
2025.09.02. 08:24

Xavi válthatja a kirúgott Ten Hagot a Leverkusen kispadján – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.09.01. 15:56

Két hónapig tartott a Ten Hag-időszak Leverkusenben, lapátra került a holland edző – hivatalos

Német labdarúgás
2025.09.01. 12:04

U20-as csapattól kaptak egy ötöst – kínosan indult a Ten Hag-éra a Leverkusennél

Német labdarúgás
2025.07.19. 09:49

Hét ferencvárosi mérkőzés után visszatér Hollandiába a szélső – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.06.12. 18:16

Erik ten Hag a Leverkusen új edzője – hivatalos

Német labdarúgás
2025.05.26. 11:10

Erik ten Hag már hétfőn aláír Leverkusenbe – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.05.25. 10:26

Erik ten Hag igent mondott a Leverkusennek, de érkezése nincs kőbe vésve – sajtóhír

Német labdarúgás
2025.05.23. 09:03
Ezek is érdekelhetik