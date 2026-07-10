Orosz klubnál írt alá a Ferencváros brazil középpályása – hivatalos

A 28 éves futballista nemzetközi tapasztalattal érkezik Groznijba. A Ferencváros – amelynél saját magát vásárolta ki a szerződéséből – előtt az azeri Qarabagot, valamint a portugál Santa Clarát is erősítette.

A Nemzeti Sport már szerdán beszámolt arról, hogy Romao következő klubja az Ahmat lehet, amelynek vezetőedzője a korábban az FTC-t is irányító Sztanyiszlav Csercseszov, de segédedzőként Máté Csaba is az egyesületnél dolgozik.

Júlio Romao 2025 februárjában lett a Fradi játékosa, bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert a zöld-fehérekkel.

A brazil középpályás már megérkezett az Ahmat Groznij szerbiai edzőtáborába, ahol megkezdte a felkészülést új csapatával a következő idényre. A klub hivatalos közleményében sok sikert kívánt új játékosának.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK), Nagy Olivér (Soroksár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –