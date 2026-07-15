Törökországban folytatja a francia bajnokság egyik legjobbja – hivatalos

A Fenerbahce közlése szerint a klub 39 millió eurót fizetett a 24 éves futballistáért.

Mason Greenwood remek idényt zárt az Olympique Marseille-ben: a 2025–2026-os Ligue 1-ben 16 gólt szerzett, amellyel holtversenyben a második helyen végzett a góllövőlistán. Összességében 81 tétmérkőzésen 48 gólt szerzett a francia klub színeiben.

„Helló, Fenerbahce-család! Köszönöm szépen a támogatást, amelyet máris megkapok tőletek. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek” – üzente új klubja szurkolóinak Greenwood.

Az angol támadó 2024 nyarán 26.6 millió fontért igazolt a Manchester Unitedtől a Marseille-hez. Az angol klub akkor jelezte, hogy jelentős továbbértékesítési záradékot kötött ki, amely sajtóhírek szerint megközelítőleg a későbbi átigazolási díj 40 százalékát teszi ki.

Greenwood 2023 februárjában mentesült a nemi erőszak kísérlete és testi sértés miatt ellene emelt vádak alól, miután az ügyészség ejtette az eljárást.

A Fenerbahce az előző idényben sorozatban ötödször végzett második helyen a török bajnokságban, és még ebben a hónapban a lengyel Górnik Zabrze ellen kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában.