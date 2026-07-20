A Videotonnál is dolgozott a Liverpool új kapusedzője
A Liverpool labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 2026–2027-es idénytől Alejandro Rosalen lesz az új kapusedző.
A Liverpool hétfőn megnevezte a Villarrealhoz távozó Xavi Valero utódját: Alejandro Rosalen csatlakozik Andoni Irola stábjához.
A 49 éves szakember mögött jelentős pályafutás áll, a Valencia akadémiáján kezdte, de dolgozott nyolc évet a Fiorentinánál, a legutóbbi öt idényt pedig a Napolinál töltötte, amellyel két bajnoki címet ünnepelhetett.
Rosalen a 2012–2013-as idényben a Videoton kapusedzője volt, előbb Paulo Sousa, majd az őt váltó José Gomes munkáját segítette.
A spanyol kapusedző a Liverpoolnál így Pécsi Ármin munkáját is segíti.
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