A Videotonnál is dolgozott a Liverpool új kapusedzője

A Liverpool hétfőn megnevezte a Villarrealhoz távozó Xavi Valero utódját: Alejandro Rosalen csatlakozik Andoni Irola stábjához.

A 49 éves szakember mögött jelentős pályafutás áll, a Valencia akadémiáján kezdte, de dolgozott nyolc évet a Fiorentinánál, a legutóbbi öt idényt pedig a Napolinál töltötte, amellyel két bajnoki címet ünnepelhetett.

Rosalen a 2012–2013-as idényben a Videoton kapusedzője volt, előbb Paulo Sousa, majd az őt váltó José Gomes munkáját segítette.

A spanyol kapusedző a Liverpoolnál így Pécsi Ármin munkáját is segíti.