Nemzeti Sportrádió

A Videotonnál is dolgozott a Liverpool új kapusedzője

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.20. 14:28
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Alejandro Rosalen (balra) a Videoton kispadján (Fotó: Szabó Miklós)
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Liverpool Alejandro Rosalen Lopez Videoton
A Liverpool labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy a 2026–2027-es idénytől Alejandro Rosalen lesz az új kapusedző.

A Liverpool hétfőn megnevezte a Villarrealhoz távozó Xavi Valero utódját: Alejandro Rosalen csatlakozik Andoni Irola stábjához.

A 49 éves szakember mögött jelentős pályafutás áll, a Valencia akadémiáján kezdte, de dolgozott nyolc évet a Fiorentinánál, a legutóbbi öt idényt pedig a Napolinál töltötte, amellyel két bajnoki címet ünnepelhetett.

Rosalen a 2012–2013-as idényben a Videoton kapusedzője volt, előbb Paulo Sousa, majd az őt váltó José Gomes munkáját segítette.

A spanyol kapusedző a Liverpoolnál így Pécsi Ármin munkáját is segíti.

 

Liverpool Alejandro Rosalen Lopez Videoton
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