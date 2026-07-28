Vízilabda: Kanadát is legyőzték, vb-negyeddöntősök az U16-os lányok
A negyedik meccsét is megnyerte, így negyeddöntőbe jutott az U16-os leány vízilabda-válogatott a zágrábi világbajnokságon.
Ahogyan a honlapunkon beszámoltunk róla, az első három meccsét kiütéssel nyerte az U16-os leány vízilabda-válogatott a Zágrábban zajló korosztályos világbajnokságon. A negyedik találkozón jött el az eddigi legnehezebb feladat, Kanada csapata ugyanis feladta a leckét a magyar lányoknak: az ellenfél az utolsó negyedben egyenlíteni tudott, az ötméterespárbajban viszont a mieink koncentráltak jobban, így
a negyedik sikerrel bejutottak a torna negyeddöntőjébe.
U16-OS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Negyedik mérkőzés
Magyarország–Kanada 15–14 (1–1, 4–4, 4–3, 1–2, ötméteresek: 5–4)
Magyar gólszerzők: Dömsödi D. 4, Mihók M. 2, Tordai R., Rácz O., Kokány Zs., Antal Z.
Negyedik mérkőzés
Magyarország–Kanada 15–14 (1–1, 4–4, 4–3, 1–2, ötméteresek: 5–4)
Magyar gólszerzők: Dömsödi D. 4, Mihók M. 2, Tordai R., Rácz O., Kokány Zs., Antal Z.
(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)
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