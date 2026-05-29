Tomiszlav Szivics távozik a Topolya éléről – hivatalos

A TSC a Facebook-oldalán közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Tomiszlav Szivics vezetőedzővel.

Mint ismert, a Topolya a szerb bajnokság utolsó fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a Novi Beograd vendégeként. A TSC ezzel a 13. helyen végzett, vagyis kiesett a Szuperligából. Szivics korábban dolgozott többek között Kecskeméten, Pakson, Mezőkövesden és Diósgyőrben is, továbbá ült a Szmederevo, a Vozsdovac, a Hajduk Kula, a Novi Pazar, a Zseleznicsar Pancsevo, a Mladoszt Lucsani, a szabadkai Szpartak és a Radnicski Nis kispadján is.