Heti program: BL- és El-elődöntő, hétvégén NB I és F1
ÁPRILIS 27., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
27. FORDULÓ
20.00: Bp. Honvéd–Soroksár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler 2)
SZERB SZUPERLIGA
ALSÓHÁZ, 3. FORDULÓ
19.00: Topolya–Mladoszt – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPERLIG
31. FORDULÓ
19.00: Besiktas–Karagümrük (Tv: Sport 2)
FUTSAL
NB I, FELSŐHÁZ
18.00: DEAC–Nyírbátor
19.45: Újpest FC–Aramis SE
NB I, ALSÓHÁZ
19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E Futsal
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.10: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport 2)
CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG
14.00: Magyarország–Svájc
KERÉKPÁR
13.30: Török körverseny, 2. szakasz (Tv: Euosport 2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
15.00: a négyes döntő sorsolása (Tv: Sport 2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
NBA, RÁJÁTSZÁS
Kedd, 2.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport 1)
SZNÚKER
14.00, 19.00: világbajnokság, 2. forduló (Tv: Eurosport 1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, Madrid
11.00: férfiak, egyes, 3. forduló
11.00: Nők, egyes, nyolcaddöntő
Kb. 15.00-től: Bondár Anna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)
ÁPRILIS 28., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
FÉRFIAK, 4. CSOPORT
1. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Üzbegisztán
NŐK, 15. CSOPORT
1. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Etiópia
CURLING
VEGYES PÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
10.00: Kanada–Magyarország
19.00: Koreai Köztársaság–Magyarország
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/esztergomi-kezilabda-club/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)
20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: Prestige Fitness PSE–Vegyész RC Kazincbarcika
ÁPRILIS 29., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
NŐI MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
19.00: Budapest Honvéd FC–Ferencvárosi TC, Új Hidegkuti Nándor Stadion
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
FÉRFIAK, 4. CSOPORT
2. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Brazília
CURLING
VEGYES PÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
14.00: Skócia–Magyarország
FALLABDA
Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM – a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
18.00: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions
19.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár, VOK Csarnok
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ
19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza
20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ
18.00: One Eger–VasasPlaket
18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semmelweis OSC
ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB III
27. FORDULÓ
ÉSUAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Puskás Akadémia FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
21.00: Braga (portugál)–Freiburg (német)
21.00: Notingham Forest (angol)–Aston Villa (angol)
KONFERENCIALIGA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
21.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol), Krakkó
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
FÉRFIAK, 4. CSOPORT
3. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Puerto Rico
NŐI, 15. CSOPORT
2. FORDULÓ
13.30: Magyarország–Szingapúr
CURLING
VEGYES PÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
10.00: Magyarország–Egyesült Államok
19.00: Németország–Magyarország
FALLABDA
Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.30: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budai-farkasok-rev/)
NŐI NB I
18.00: Kozármisleny KA–Mol Esztergom – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kozarmisleny-kezilabda-akademia/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)
20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ
18.45: UVSE–PannErgy-Miskolci VLC
19.00: DVSE-Master Good–Metalcom Szentes
20.00: PVSK-Mecsek Füszért–ELTE-BEAC
MÁJUS 1., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
32. FORDULÓ
20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
21.00: Leeds United–Burnley (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
20.45: Pisa–Lecce (Tv: Arena4)
ROMÁN SUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
19.30: Csíkszereda–FCSB – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
21.00: Girona–Mallorca (Tv: Spíler2)
AUSZTRIA
KUPADÖNTŐ, KLAGENFURT
16.00: LASK–Altach
SZLOVÁKIA
KUPADÖNTŐ, ZSOLNA
16.00: MSK Zilina–FC Kosice
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NŐK, 15. CSOPORT
3. FORDULÓ
13.30: Magyarország–Görögország
FALLABDA
Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam
FORMULA–1
MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI
18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00: Magyarország–Norvégia, Koppenhága
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Mol Tatabánya KC–RK Izvidac (bosnyák) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–CYEB-Budakalász – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szigetszentmiklosi-kezilabda-sport-klub/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
10.20 és 15.00: Superbike szabadedzések
16.00: Supersport időmérő edzés
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ
13.30: KSI SE–Kaposvári VK
NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
A-CSOPORT, 1. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Egyesült Államok
MÁJUS 2., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
32. FORDULÓ
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
16.00: Brentford–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion
16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland
18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ
15.00: Nantes–Marseille
19.00: Metz–Monaco
17.00: Paris SG–Lorient
21.05: Nice–Lens
HORVÁT 1. HNL
33. FORDULÓ
18.45: Vukovar–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
32. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Heidenheim (Tv: Match4)
15.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg
15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart
15.30: Union Berlin–1. FC Köln
15.30: Werder Bremen–Augsburg
18.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
15.00: Udinese–Torino
18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Osasuna–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS
20.30: Slovan Bratislava–DAC – élőben az NSO-n!
ÉSZAK-ÍRORSZÁG
KUPADÖNTŐ, BELFAST
15.00: Dungannon Swifts–Coleraine
LENGYELORSZÁG
KUPADÖNTŐ, VARSÓ
16.00: Górnik Zabrze–Raków Czestochowa
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat világbajnokság, London
FALLABDA
Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam
FORMULA–1
MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI
18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM
NŐI ELŐDÖNTŐK
10.30: TFSE-Tent Budapest–Debreceni EAC
13.00: Astra HFC–Tolna-Mözs
FÉRFI ELŐDÖNTŐK
15.30: Újpest FC–ScoreGoal Kecskemét
18.00: Vehir.hu Futsal Veszprém–Mezei-Vill FC Berettyóújfalu
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00: Dánia–Magyarország, Koppenhága
KÉZILABDA
STRANDKÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
13.00: a csoportkör sorsolása, Zágráb
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA
ELŐDÖNTŐ
15.30: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria – a Nemzeti Sportrádióban!
18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler – a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
11.00: One Veszprém HC–Carbonex-Komló
18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University HT
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–PLER-Budapest
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Liqui Moly NEKA
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
14.00: DVTK HUNTHERM–NKA Universitas Pécs
FÉRFI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
Superbike
9.40: szabadedzés
11.15: időmérő edzés
15.30: 1. futam 15.30
Supersport
14.00: 1. futam
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
16.00: TFSE–MAFC
A 9–13. HELYÉRT
14.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC
17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI
TORNA
11.00: férfi és női csapatbajnokság, első forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok
VÍZILABDA
NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Japán
MÁJUS 3., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
32. FORDULÓ
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
28. FORDULÓ
17.00: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC-Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Karcagi SC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II F4R
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Debreceni VSC II–Putnok FC
17.00: Eger SE–Sényő FC-ZMB Building
17.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC
17.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK
17.00: Füzesabony SC–Bacsó Beton-Cigánd SE
17.00: Tarpa SC–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Szombathelyi Haladás
17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia
17.00: Balatonfüredi FC–Dorogi FC
17.00: Komárom VSE–Bicskei TC
17.00: Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék
18.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–ESMTK
13.00: III. kerületi TVE–Budapest Honvéd FC II
14.00: Monor SE–Szegedi VSE
17.00: Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre
17.00: Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC
17.00: Csepel SC–Martfűi LSE
17.00: Meton-FC Dabas SE–Dunaharaszti MTK
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
10.00: Paksi FC II–BFC Siófok
11.00: Ferencvárosi TC II–Majosi SE
17.00: MTK Budapest II–Pécsi MFC
17.00: Pénzügyőr SE–Kaposvári Rákóczi FC
17.00: Érdi VSE–Greenplan Balatonlelle SE
17.00: Dombóvári FC–FC Nagykanizsa
17.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE
18.00: Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace
16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
32. FORDULÓ
15.00: Lille–Le Havre
17.15: Auxerre–Angers
17.15: Paris FC–Brest
17.15: Strasbourg–Toulouse
20.45: Lyon–Rennes
NÉMET BUNDESLIGA
32. FORDULÓ
15.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)
17.30: Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
12.30: Bologna–Cagliari
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT
19.30: Radnicski Nis–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat világbajnokság, London
FORMULA–1
MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI
22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM
10.30: női döntő
13.45: férfi döntő
KÉZILABDA
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA
15.45: a 3. helyért
18.30: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
MOTORSPORT
SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)
Superbike
11.10: Superpole futam
15.30: 2. futam
Supersport
14.00: 2. futam
RÖPLABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, ISZTAMBUL
16.00: bronzmérkőzés
19.00: döntő
TORNA
11.00: férfi és női szerenkénti országos bajnokság, Budapest (Központi Tornacsarnok)
VÍZILABDA
NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
A-CSOPORT, 3. FORDULÓ
15.45: Magyarország–Spanyolország