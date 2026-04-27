Heti program: BL- és El-elődöntő, hétvégén NB I és F1

ÁPRILIS 27., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

27. FORDULÓ

20.00: Bp. Honvéd–Soroksár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Brentford (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler 2)

SZERB SZUPERLIGA

ALSÓHÁZ, 3. FORDULÓ

19.00: Topolya–Mladoszt – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPERLIG

31. FORDULÓ

19.00: Besiktas–Karagümrük (Tv: Sport 2)

FUTSAL

NB I, FELSŐHÁZ

18.00: DEAC–Nyírbátor

19.45: Újpest FC–Aramis SE

NB I, ALSÓHÁZ

19.00: PTE-PEAC–H.O.P.E Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.10: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport 2)

CURLING

VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG

14.00: Magyarország–Svájc

KERÉKPÁR

13.30: Török körverseny, 2. szakasz (Tv: Euosport 2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

15.00: a négyes döntő sorsolása (Tv: Sport 2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

NBA, RÁJÁTSZÁS

Kedd, 2.00: Orlando Magic–Detroit Pistons (Tv: Sport 1)

SZNÚKER

14.00, 19.00: világbajnokság, 2. forduló (Tv: Eurosport 1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, Madrid

11.00: férfiak, egyes, 3. forduló

11.00: Nők, egyes, nyolcaddöntő

Kb. 15.00-től: Bondár Anna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

ÁPRILIS 28., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, 4. CSOPORT

1. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Üzbegisztán

NŐK, 15. CSOPORT

1. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Etiópia

CURLING

VEGYES PÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

10.00: Kanada–Magyarország

19.00: Koreai Köztársaság–Magyarország

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/esztergomi-kezilabda-club/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)

20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: Prestige Fitness PSE–Vegyész RC Kazincbarcika

ÁPRILIS 29., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

NŐI MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

19.00: Budapest Honvéd FC–Ferencvárosi TC, Új Hidegkuti Nándor Stadion

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, 4. CSOPORT

2. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Brazília

CURLING

VEGYES PÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

14.00: Skócia–Magyarország

FALLABDA

Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM – a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

18.00: SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions

19.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: MÁV Előre Foxconn–Fino Kaposvár, VOK Csarnok

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ

19.00: Vasas SC–Fatum Nyíregyháza

20.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ

18.00: One Eger–VasasPlaket

18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Semmelweis OSC

ÁPRILIS 30., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB III

27. FORDULÓ

ÉSUAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Puskás Akadémia FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

21.00: Braga (portugál)–Freiburg (német)

21.00: Notingham Forest (angol)–Aston Villa (angol)

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

21.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol), Krakkó

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Strasbourg (francia)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, 4. CSOPORT

3. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Puerto Rico

NŐI, 15. CSOPORT

2. FORDULÓ

13.30: Magyarország–Szingapúr

CURLING

VEGYES PÁROS VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

10.00: Magyarország–Egyesült Államok

19.00: Németország–Magyarország

FALLABDA

Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.30: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budai-farkasok-rev/)

NŐI NB I

18.00: Kozármisleny KA–Mol Esztergom – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kozarmisleny-kezilabda-akademia/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)

20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ

18.45: UVSE–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: DVSE-Master Good–Metalcom Szentes

20.00: PVSK-Mecsek Füszért–ELTE-BEAC

MÁJUS 1., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

32. FORDULÓ

20.00: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

21.00: Leeds United–Burnley (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

20.45: Pisa–Lecce (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT

19.30: Csíkszereda–FCSB – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

21.00: Girona–Mallorca (Tv: Spíler2)

AUSZTRIA

KUPADÖNTŐ, KLAGENFURT

16.00: LASK–Altach

SZLOVÁKIA

KUPADÖNTŐ, ZSOLNA

16.00: MSK Zilina–FC Kosice

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

NŐK, 15. CSOPORT

3. FORDULÓ

13.30: Magyarország–Görögország

FALLABDA

Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam

FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00: Magyarország–Norvégia, Koppenhága

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Mol Tatabánya KC–RK Izvidac (bosnyák) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–CYEB-Budakalász – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szigetszentmiklosi-kezilabda-sport-klub/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

20.45: Real Madrid (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

10.20 és 15.00: Superbike szabadedzések

16.00: Supersport időmérő edzés

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ

13.30: KSI SE–Kaposvári VK

NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Egyesült Államok

MÁJUS 2., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

32. FORDULÓ

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

16.00: Brentford–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Brighton & Hove Albion

16.00: Wolverhampton Wanderers–Sunderland

18.30: Arsenal–Fulham (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ

15.00: Nantes–Marseille

19.00: Metz–Monaco

17.00: Paris SG–Lorient

21.05: Nice–Lens

HORVÁT 1. HNL

33. FORDULÓ

18.45: Vukovar–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Heidenheim (Tv: Match4)

15.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg

15.30: Hoffenheim–VfB Stuttgart

15.30: Union Berlin–1. FC Köln

15.30: Werder Bremen–Augsburg

18.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

15.00: Udinese–Torino

18.00: Como–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Genoa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS

20.30: Slovan Bratislava–DAC – élőben az NSO-n!

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

KUPADÖNTŐ, BELFAST

15.00: Dungannon Swifts–Coleraine

LENGYELORSZÁG

KUPADÖNTŐ, VARSÓ

16.00: Górnik Zabrze–Raków Czestochowa

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat világbajnokság, London

FALLABDA

Csapat Európa-bajnokság, Amszterdam

FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM

NŐI ELŐDÖNTŐK

10.30: TFSE-Tent Budapest–Debreceni EAC

13.00: Astra HFC–Tolna-Mözs

FÉRFI ELŐDÖNTŐK

15.30: Újpest FC–ScoreGoal Kecskemét

18.00: Vehir.hu Futsal Veszprém–Mezei-Vill FC Berettyóújfalu

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00: Dánia–Magyarország, Koppenhága

KÉZILABDA

STRANDKÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

13.00: a csoportkör sorsolása, Zágráb

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

ELŐDÖNTŐ

15.30: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria – a Nemzeti Sportrádióban!

18.15: Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler – a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

11.00: One Veszprém HC–Carbonex-Komló

18.00: Balatonfüredi KSE–ETO University HT

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–PLER-Budapest

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Liqui Moly NEKA

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

14.00: DVTK HUNTHERM–NKA Universitas Pécs

FÉRFI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions

18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

Superbike

9.40: szabadedzés

11.15: időmérő edzés

15.30: 1. futam 15.30

Supersport

14.00: 1. futam

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

16.00: TFSE–MAFC

A 9–13. HELYÉRT

14.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC

17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI

TORNA

11.00: férfi és női csapatbajnokság, első forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Japán

MÁJUS 3., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

32. FORDULÓ

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

28. FORDULÓ

17.00: BVSC-Zugló–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC-Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Karcagi SC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

NB III

27. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II F4R

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Debreceni VSC II–Putnok FC

17.00: Eger SE–Sényő FC-ZMB Building

17.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni EAC

17.00: Ózd-Sajóvölgye–Gödöllői SK

17.00: Füzesabony SC–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.00: Tarpa SC–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Szombathelyi Haladás

17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia

17.00: Balatonfüredi FC–Dorogi FC

17.00: Komárom VSE–Bicskei TC

17.00: Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék

18.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–ESMTK

13.00: III. kerületi TVE–Budapest Honvéd FC II

14.00: Monor SE–Szegedi VSE

17.00: Hódmezővásárhelyi FC–BKV Előre

17.00: Tiszaföldvár SE–Gyulai Termál FC

17.00: Csepel SC–Martfűi LSE

17.00: Meton-FC Dabas SE–Dunaharaszti MTK

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

10.00: Paksi FC II–BFC Siófok

11.00: Ferencvárosi TC II–Majosi SE

17.00: MTK Budapest II–Pécsi MFC

17.00: Pénzügyőr SE–Kaposvári Rákóczi FC

17.00: Érdi VSE–Greenplan Balatonlelle SE

17.00: Dombóvári FC–FC Nagykanizsa

17.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE

18.00: Dunaújváros FC–Szekszárdi UFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

15.00: AFC Bournemouth–Crystal Palace

16.30: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

20.00: Aston Villa–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

32. FORDULÓ

15.00: Lille–Le Havre

17.15: Auxerre–Angers

17.15: Paris FC–Brest

17.15: Strasbourg–Toulouse

20.45: Lyon–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

32. FORDULÓ

15.30: St. Pauli–Mainz (Tv: Match4)

17.30: Borussia Mönchengladbach–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

19.30: Freiburg–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

12.30: Bologna–Cagliari

15.00: Sassuolo–Milan

18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT

19.30: Radnicski Nis–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat világbajnokság, London

FORMULA–1

MIAMI NAGYDÍJ, MIAMI

22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM

10.30: női döntő

13.45: férfi döntő

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, TATABÁNYA

15.45: a 3. helyért

18.30: döntő – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKSÁG

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

Superbike

11.10: Superpole futam

15.30: 2. futam

Supersport

14.00: 2. futam

RÖPLABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, ISZTAMBUL

16.00: bronzmérkőzés

19.00: döntő

TORNA

11.00: férfi és női szerenkénti országos bajnokság, Budapest (Központi Tornacsarnok)

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

15.45: Magyarország–Spanyolország