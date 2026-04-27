Keddi sportműsor: PSG–Bayern München elődöntő a BL-ben

ÁPRILIS 28., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, 4. CSOPORT

1. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Üzbegisztán

NŐK, 15. CSOPORT

1. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Etiópia

CURLING

VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

10.00: Kanada–Magyarország

19.00: Dél-Korea–Magyarország

JÉGKORONG

SVÉD BAJNOKSÁG, DÖNTŐ

19.00: Rögle–Skelleftea (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

TÖRÖK KÖRVERSENY

13.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

ROMANDIAI KÖRVERSENY

15.30: férfiprológ (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/esztergomi-kezilabda-club/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.30: Nexe (horvát)–THW Kiel (német) (Tv: Sport1)

20.30: Melsungen (német)–FC Porto (portugál) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)

20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

NBA, RÁJÁTSZÁS

Szerda, 1.00: Boston Celtics–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1063 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: Prestige Fitness PSE–Vegyész RC Kazincbarcika

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NEGYEDDÖNTŐ

11.00 (Tv: Eurosport1)

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.)

Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)

15.30 (Tv: Eurosport1)

John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.00 (Tv: Eurosport1)

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.)

Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló; női egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Elveszítheti egy sportoló a kontrollt?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: Kézilabda-összefoglaló Marosán Györggyel

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – legendás sportolókkal készült beszélgetések az évezred elejéről: Monspart Sarolta, Dömötör Zoltán, Kulcsár Győző, Kalocsay Géza

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Csonkics Tünde

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Keszi Dórával, vendég: Pásztor András ötszörös Bamako-rali-győztes

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra Kovács Péterrel és Rosta Istvánnal

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kovács Erika, Székely Dávid

17.00: A BEK-/BL-döntők története, 1994

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, a 2026-os világbajnokság D-csoportjának bemutatása – Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Kézilabda, élő közvetítés az Esztergom–FTC női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

18.40: Nyílt vízi úszás, interjú Betlehem Dáviddal, aki a hétvégén az ibizai világkupaversenyen két arany- és egy ezüstérmet szerzett

19.40: Kajak-kenu, ifj. Foltán László és Tóth Dávid szövetségi kapitányok értékelik a szegedi válogatót

20.00: Labdarúgás, a Bajnokok Ligája elődöntős párharcainak felvezetése Somogyi Zsolttal

20.40: Labdarúgás, bundabotrány a Serie A-ban? Nem lenne egyedi eset…

21.00: Kézilabda, Szabaddobás magazin – a női ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntője

22.00: A nap értékteremtő anyagai, interjúi

22.30: Sportvilág