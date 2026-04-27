Keddi sportműsor: PSG–Bayern München elődöntő a BL-ben
ÁPRILIS 28., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
FÉRFIAK, 4. CSOPORT
1. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Üzbegisztán
NŐK, 15. CSOPORT
1. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Etiópia
CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
10.00: Kanada–Magyarország
19.00: Dél-Korea–Magyarország
JÉGKORONG
SVÉD BAJNOKSÁG, DÖNTŐ
19.00: Rögle–Skelleftea (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
TÖRÖK KÖRVERSENY
13.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
ROMANDIAI KÖRVERSENY
15.30: férfiprológ (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/esztergomi-kezilabda-club/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.30: Nexe (horvát)–THW Kiel (német) (Tv: Sport1)
20.30: Melsungen (német)–FC Porto (portugál) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
19.45: Fenerbahce (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Monaco (francia)
20.45: Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
NBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 1.00: Boston Celtics–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1063 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: Prestige Fitness PSE–Vegyész RC Kazincbarcika
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
NEGYEDDÖNTŐ
11.00 (Tv: Eurosport1)
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.)
Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)
15.30 (Tv: Eurosport1)
John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.)
Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 2. forduló; női egyes, negyeddöntő, páros, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Elveszítheti egy sportoló a kontrollt?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Kézilabda-összefoglaló Marosán Györggyel
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – legendás sportolókkal készült beszélgetések az évezred elejéről: Monspart Sarolta, Dömötör Zoltán, Kulcsár Győző, Kalocsay Géza
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Csonkics Tünde
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Keszi Dórával, vendég: Pásztor András ötszörös Bamako-rali-győztes
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra Kovács Péterrel és Rosta Istvánnal
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kovács Erika, Székely Dávid
17.00: A BEK-/BL-döntők története, 1994
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, a 2026-os világbajnokság D-csoportjának bemutatása – Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kézilabda, élő közvetítés az Esztergom–FTC női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
18.40: Nyílt vízi úszás, interjú Betlehem Dáviddal, aki a hétvégén az ibizai világkupaversenyen két arany- és egy ezüstérmet szerzett
19.40: Kajak-kenu, ifj. Foltán László és Tóth Dávid szövetségi kapitányok értékelik a szegedi válogatót
20.00: Labdarúgás, a Bajnokok Ligája elődöntős párharcainak felvezetése Somogyi Zsolttal
20.40: Labdarúgás, bundabotrány a Serie A-ban? Nem lenne egyedi eset…
21.00: Kézilabda, Szabaddobás magazin – a női ifjúsági Bajnokok Ligája négyes döntője
22.00: A nap értékteremtő anyagai, interjúi
22.30: Sportvilág