AIPS-médiadíj: sok magyar alkotás maradt versenyben a második szűkítés után

A hangzó anyagoknál a kiválasztottak közé került Kreisz Bálint és Szűcs Miklós a Nemzeti Sportrádióban elhangzott anyaga, amely az 1972-es müncheni olimpián az izraeli sportolókat ért terrortámadás emlékét idézi fel A nap, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat címmel. A rövid videós anyagoknál versenyben maradt Farkas Mártonnak, az M4 Sport munkatársának a Nagy álom, kis falu című pályamunkája, valamint a magyar szövetség egyik erdélyi tagjának, Killyéni Andrásnak a Borsa lengyel hőse című anyaga.

A filmeknél két alkotó maradt versenyben a magyar pályázók közül. Kollarik Tamás a Bölöni – Az erdélyi legenda című alkotással és Szabó Máté a 2025-ben az MSÚSZ Nívódíjával is elismert Mesél a pálya című filmjével.

A dokumentumfilmek között Makrai Balázs Szőnyi Ferenc ultrafutóról készített anyaga (TransCanada Ultra) maradt versenyben.

A fotósoknál versenyben maradt portfóliójával Szilágyi Anna (A szklerózis multiplexen túli mászás), míg az akcióképeknél két magyar maradt versenyben: Balogh Dávid a Fejlövés, Cseh Péter pedig a Légi síelés című munkájával.

A 30 év alatti fiatal riporterek írásos anyagi közül felkerült a hosszú listára Póczik Dávid (csakfoci.hu) Szoboszlai csapatkapitánya volt, 22 évesen nemet mondott a megélhetési focira című interjúja. A fiatal riporterek „hangzó” anyagai között Nagy Benjámin (Eurosport) Olimpiai bajnok úszó lettem, annak ellenére, hogy féltem, cápák lehetnek a vízben című anyaga lépett tovább.

Az első díjátadót 2019 januárjában, Lausanne-ban tartották. A második házigazdája 2020 februárjában a rendkívül sikeres 83. AIPS-kongresszus keretében Budapest volt. A 2021-es gála, amelyen a fiatal riporterek fotós szekciójában Szilágyi Anna győzött, online zajlott. Négy éve, 2022-ben Dohában rendezték a díjkiosztót, ezen személyesen vett részt Muhi András Pires, aki Szilágyi Áronról készített, Egy mindenkiért című filmjével a legjobb háromba került a sportolói portrék kategóriájában, a versenyben a legjobb európaiként végzett. A 2023-as gálát Szöulban rendezték, ott különdíjban részesült Oláh Kata a Keleti Ágnesről szóló életrajzi filmjéért (Aki legyőzte az időt, Conquering time). Tavalyelőtt tavasszal Katalóniában Koncz Márton részesült elismerésben munkájáért, a fiatal fotósok kategóriájában harmadik lett. Elismerést kapott Kéri András Dániel és Szalay Attila. A 2024-es év pályázatán Szilágyi Anna ismét megnyerte a legjobb fiatal fotósnak járó elismerést.

Az előzsűrizésben részt vesznek az AIPS Végrehajtó Bizottságának mindenkori tagjai, köztük Csisztu Zsuzsa alelnök is.