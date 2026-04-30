Cristiano Ronaldót Messivel provokálták, de őt ez nem zavarta – megszerezte pályafutása 970. gólját

2026.04.30. 10:57
null
Cristiano Ronaldo gólöröme (Fotó: Getty Images)
Al-Naszr CR7 Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo megszerezte pályafutása 970. gólját, szaúdi csapata, az Al-Naszr pedig sorozatban a huszadik mérkőzését is megnyerte.

Az Al-Naszr szerdán az Al-Ahli ellen lépett pályára a szaúdi labdarúgó-élvonal rangadóján, Cristiano Ronaldo pedig a meccs 76. percében egy bal oldali szögletrúgás után fejelt az ellenfél kapujába. Ez volt a portugál aranylabdás 970. gólja pályafutása során, csapata pedig végül 2–0-ra megnyerte az összecsapást, és egyhuzamban már a 20. mérkőzését zárta győzelemmel minden versenysorozatot figyelembe véve.

Ronaldo gólja 7.40-től látható:

A találkozó közben az Al-Ahli szurkolói többször is „Messi, Messi” rigmussal próbálták meg kizökkenteni az ötszörös aranylabdást, majd a lefújás utáni megszólalása közben is provokálták, amire Cristiano Ronaldo úgy válaszolt, hogy tenyerével egy ötöst mutatott feléjük – utalva ezzel arra, hogy pályafutása során ötször is megnyerte a Bajnokok Ligáját és az Aranylabdát.

„Az idény vége után nyilvánosan is beszélek majd a bajnokságban történt rossz dolgokról, mert több olyan eset is van, ami nem helyes – fogalmazott a mérkőzés után a portugál klasszis. – Sok játékos nyíltan panaszkodik, az Instagramon és a Facebookon posztol a játékvezetői döntésekről, a liga működéséről és az egész projektről. Ez egyáltalán nem jó, és ellentétes a liga céljával.”

Terveit illetően Cristiano Ronaldo világosan kifejezte, hogy csapatával szeretné megnyerni a szaúdi bajnokságot: „Mindig igyekszem élvezni a játékot, mert egyre közelebb van a pályafutásom vége. Ez a valóság. Hihetetlen utat jártam be, és még mindig megyek tovább. A legfontosabb, hogy kitartsak, mivel még mindig élvezem a játékot és továbbra is szerzem a gólokat. És persze nagyon szeretném megnyerni a bajnokságot a csapattal” – mondta az interjúban.

Négy fordulóval a bajnokság zárása előtt az Al-Naszr 79 ponttal áll a tabella élén, megelőzve az egy meccsel még kevesebbet játszó 71 pontos Al-Hilalt.  

 

