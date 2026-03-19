Szánalmas döntés Szenegál trónfosztása az afrikai szövetség vezető tagja szerint

Mint arról hírt adtunk, az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) fellebbviteli bizottsága kedden megsemmisítette az Afrikai Nemzetek Kupája január 18-i döntőjének végeredményét, és a pályát tiltakozásul csaknem negyedórára elhagyó Szenegál helyett Marokkót hirdette ki győztesnek. A kaotikus körülmények között befejeződő rabati finálét hosszabbításban 1–0-ra a szenegáli válogatott nyerte, a friss döntéssel azonban Marokkó győzött 3–0-ra.

A rendes játékidő ráadásában a játékvezető 0–0-s állásnál tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok azonban tiltakozásul levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle büntetője után azonban a kapus kezében kötött ki a labda, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt.

Az elsőfokú ítélet még helybenhagyta az 1–0-s végeredményt, de a döntéshozók több mint egymillió dolláros büntetést és eltiltásokat szabtak ki a két csapat játékosaira és tisztviselőire.

Ilyen előzmények után érkezett a keddi nap, és Szenegál sikerének megsemmisítéséről szóló hír, amit Augustin Senghor – aki a Szenegáli Labdarúgó-szövetség elnöke volt 12 éven át, 2013-tól tavaly augusztusig – alaposan kritizált, amikor a BBC kérdezte a véleményét.

„Egy ilyen helyzetben az igazságért kell harcolni. A labdarúgás egy fair játék, amit a pályán játszanak, nem pedig az irodákban döntenek a mérkőzések végeredményéről. Amit a CAF csinált, az teljesen elfogadhatatlan. Amikor egy bizottság a szabályainkat és a FIFA szabályait is áthágva hoz egy ilyen döntést, hogy elveszi a trófeát a győztestől és egy másik országnak adja, az egy nagyon aljas dolog és szánalmas döntés, amit el kell ítélni” – idézte Senghort a BBC, aki hozzátette, biztos benne, hogy ha hazája a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul, akkor nekik ad igazat a testület, és helyreállítja a pályán elért eredmény érvényességét.