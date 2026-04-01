1. HNL: meglepetésgyőzelmet aratott Splitben az Eszék
Az NK Osijek 1–0-ra nyert a Hajduk Split vendégeként a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában.
A Hajduk Split fontos mérkőzést bukott el a Dinamo Zagrebbel a bajnoki címért zajló, egyre elkeseredettebb csatájában. Az éllovas fővárosiak mögött tíz ponttal a második helyen álló splitiek hazai pályán kaptak ki a kiesés elől menekülő Eszéktől. A szlavóniaiak a második félidő elején szereztek vezetést. Kapusuk, Marko Malenica remek formában védett, a védelem kiválóan zárt, a 83. percben pedig szerencséjük is volt a vendégeknek, amikor a dalmátok csatára, Michele Sego kapufát rúgott tizenegyesből.
Az Eszék öt fordulóval a vége előtt hét ponttal előzi meg az utolsó helyen álló Vukovárt.
HORVÁT 1. HNL
31. FORDULÓ
Hajduk Split–NK Osijek 0–1 (Bubanja 56.)
