1. HNL: meglepetésgyőzelmet aratott Splitben az Eszék

A Hajduk Split fontos mérkőzést bukott el a Dinamo Zagrebbel a bajnoki címért zajló, egyre elkeseredettebb csatájában. Az éllovas fővárosiak mögött tíz ponttal a második helyen álló splitiek hazai pályán kaptak ki a kiesés elől menekülő Eszéktől. A szlavóniaiak a második félidő elején szereztek vezetést. Kapusuk, Marko Malenica remek formában védett, a védelem kiválóan zárt, a 83. percben pedig szerencséjük is volt a vendégeknek, amikor a dalmátok csatára, Michele Sego kapufát rúgott tizenegyesből.

Az Eszék öt fordulóval a vége előtt hét ponttal előzi meg az utolsó helyen álló Vukovárt.

HORVÁT 1. HNL

31. FORDULÓ

Hajduk Split–NK Osijek 0–1 (Bubanja 56.)