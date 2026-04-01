1. HNL: meglepetésgyőzelmet aratott Splitben az Eszék

2026.04.21. 21:16
Fotó: Hajduk Split/FB
Az NK Osijek 1–0-ra nyert a Hajduk Split vendégeként a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 31. fordulójában.

A Hajduk Split fontos mérkőzést bukott el a Dinamo Zagrebbel a bajnoki címért zajló, egyre elkeseredettebb csatájában. Az éllovas fővárosiak mögött tíz ponttal a második helyen álló splitiek hazai pályán kaptak ki a kiesés elől menekülő Eszéktől. A szlavóniaiak a második félidő elején szereztek vezetést. Kapusuk, Marko Malenica remek formában védett, a védelem kiválóan zárt, a 83. percben pedig szerencséjük is volt a vendégeknek, amikor a dalmátok csatára, Michele Sego kapufát rúgott tizenegyesből.

Az Eszék öt fordulóval a vége előtt hét ponttal előzi meg az utolsó helyen álló Vukovárt.

HORVÁT 1. HNL
31. FORDULÓ
Hajduk Split–NK Osijek 0–1 (Bubanja 56.)

 

1. HNL: az Eszék meglepte a Rijekát idegenben

Minden más foci
2026.04.12. 18:04

Hatalmas verést kapott Zágrábban az Eszék

Minden más foci
2026.04.04. 16:55

Sportlövő Eb: tizennyolc fős magyar csapat indul Eszéken

Egyéb egyéni
2026.04.02. 19:37

Sorozatban negyedik meccsén sem kapott szabályos gólt az Eszék

Minden más foci
2026.03.22. 17:44

Nem bírt egymással az Eszék és a Gorica

Minden más foci
2026.03.14. 17:04

Egymás után másodszor nyert az Eszék, fontos lépést tett a bennmaradás felé

Minden más foci
2026.03.06. 19:55

Elmozdult a kieső helyről a horvát bajnokságban az Eszék

Minden más foci
2026.02.28. 19:48

A zágrábi vasutasoktól is kikapott az Eszék

Minden más foci
2026.02.21. 21:32
