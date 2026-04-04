Hatalmas verést kapott Zágrábban az Eszék

Az Eszék jó formában várta a zágrábi vendégjátékot, ugyanis az előző négy bajnokiját kapott gól nélkül hozta le, és ezeken nyolc pontot szerzett.

Zágrábban viszont összeroppant az NK Osijek, a listavezető Dinamo az első félidőben már három góllal vezetett, szünet után pedig újabb négy találatot szereztek a fővárosiak, akik megerősítették vezető helyüket. Az Eszék maradt a 9. helyen, öt ponttal megelőzve a kieső pozícióban álló Vukovart.

1. HNL

28. FORDULÓ

Dinamo Zagreb–NK Osijek 7–0