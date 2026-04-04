Hatalmas verést kapott Zágrábban az Eszék
A Dinamo Zagreb hazai pályán 7–0-ra legyőzte az NK Osijeket a horvát labdarúgó-bajnokság (HNL) 28. fordulójában.
Az Eszék jó formában várta a zágrábi vendégjátékot, ugyanis az előző négy bajnokiját kapott gól nélkül hozta le, és ezeken nyolc pontot szerzett.
Zágrábban viszont összeroppant az NK Osijek, a listavezető Dinamo az első félidőben már három góllal vezetett, szünet után pedig újabb négy találatot szereztek a fővárosiak, akik megerősítették vezető helyüket. Az Eszék maradt a 9. helyen, öt ponttal megelőzve a kieső pozícióban álló Vukovart.
1. HNL
28. FORDULÓ
Dinamo Zagreb–NK Osijek 7–0
