Nemzeti Sportrádió

Hatalmas verést kapott Zágrábban az Eszék

2026.04.04. 16:55
(Fotó: GNK Dinamo Zagreb)
HNL NK Osijek Dinamo Zagreb
A Dinamo Zagreb hazai pályán 7–0-ra legyőzte az NK Osijeket a horvát labdarúgó-bajnokság (HNL) 28. fordulójában.

Az Eszék jó formában várta a zágrábi vendégjátékot, ugyanis az előző négy bajnokiját kapott gól nélkül hozta le, és ezeken nyolc pontot szerzett.

Zágrábban viszont összeroppant az NK Osijek, a listavezető Dinamo az első félidőben már három góllal vezetett, szünet után pedig újabb négy találatot szereztek a fővárosiak, akik megerősítették vezető helyüket. Az Eszék maradt a 9. helyen, öt ponttal megelőzve a kieső pozícióban álló Vukovart.

1. HNL
28. FORDULÓ
Dinamo Zagreb–NK Osijek 7–0

 

Legfrissebb hírek

Sorozatban negyedik meccsén sem kapott szabályos gólt az Eszék

Minden más foci
2026.03.22. 17:44

Elmozdult a kieső helyről a horvát bajnokságban az Eszék

Minden más foci
2026.02.28. 19:48

Hiába dolgozta le kétgólos hátrányát a Dinamo Zagreb, ráadás után a Genk jutott tovább

Európa-liga
2026.02.26. 23:32

A zágrábi vasutasoktól is kikapott az Eszék

Minden más foci
2026.02.21. 21:32

Magabiztosan nyert a PSG és az Aalborg is a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.18. 20:25

Végh Alexandra az Eszék új elnöke – hivatalos

Minden más foci
2026.02.16. 14:36

Gólt szerzett, de kikapott Varasdon az Eszék

Minden más foci
2026.02.08. 17:03

1. HNL: az Eszék simán kikapott a Dinamótól

Minden más foci
2026.01.25. 22:01
Ezek is érdekelhetik