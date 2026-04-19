Tuboly Máté: Ideális jubileumi meccs!

Sokan féltették a DAC-ot a festői környezetben fekvő Zelpo Arénában. Bár a Zólyombrézó rossz sorozatban volt, a hazai fiatal csapat gyors, kellemetlen futballt játszik. Ráadásul a héten újabb kulcsember esett ki a dunaszerdahelyieknél: a legeredményesebb góllövő, Ammar Ramadan, aki lapunk információi szerint fáradásos lábtörés gyanúja miatt nem tarthatott a csapattal. Branislav Fodrek vezetőedzőnek így ismét főhetett a feje – ám, ahogyan már többször az idény során, most is jól varázsolt.

Úgy tűnik, a DAC számára a Zólyombrézó kedvelt ellenfél: az idényben mind a négy egymás elleni mérkőzést megnyerte a vasgyáriak ellen. A mostani siker azért is különleges, mert a dunaszerdahelyiek legutóbb éppen itt, decemberben nyertek idegenben – a két győzelem között 127 nap telt el.

„Nehéz ezt így hallani, de egyszer meg kell törni a jeget – és hát mikor, ha nem most, amikor elindultunk egy pozitív úton. Nem nyertünk sok meccset tavasszal, de ez a siker rendkívül értékes, főleg a múlt heti győzelem után. Azt gondolom, most megtörtük a rossz sorozatot. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, óriásit harcoltunk, még ha a játék nem is volt végig rendben. Talán életem leghosszabb 90 perce volt… (mosoly) Az elején kicsit megfogtak minket, de idegenben az első negyedórát túl kell élni. Ez sikerült, aztán gólt szereztünk. Az ellenfél ugyan egyenlített, de ismét betaláltunk, így végül pozitívan jöttünk ki belőle. A szünetben a mester azt kérte, tartsuk az eredményt és maradjunk aktívak. Sikerült, sőt további gólokat is szerezhettünk volna. A legfontosabb a győzelem, ez óriási erőt ad. Köszönjük a szurkolóknak, hogy ilyen messzire is elkísértek minket” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté.

A magyar középpályás – akárcsak nemrég a MOL Arénában – ismét büntetőből volt eredményes a Zólyombrézó ellen. Míg korábban laposan értékesítette a tizenegyest, ezúttal a léc alá bombázott.

„Úgy éreztem, itt az idő váltani. A tizenegyes pszichológia kérdése, fejben dől el. Éreztem az önbizalmat, és az ötvenedik meccsemen góllal szerettem volna ünnepelni. Boldog vagyok, hogy sikerült – de a legfontosabb, hogy megszereztük a három pontot” – mondta a magyar U21-es válogatott csapatkapitánya, aki az első gólnál is kulcsszerepet játszott: remekül indította Andreas Grubert, akinek beadása után Abdoulaye Gueye talált a kapuba.

A győzelemnek és a Zsolna botlásának köszönhetően a DAC feljött a második helyre. Hátránya hét pont az éllovas Slovannal szemben, ugyanakkor a dunaszerdahelyiekre még egy elhalasztott mérkőzés vár.

„Szerintem még minden nyitott. Ez a győzelem kellett ahhoz, hogy versenyben maradjunk. Várjuk a folytatást, meccsről meccsre haladunk tovább” – tette hozzá Tuboly Máté, aki a sportoldalak értékelései alapján Zólymbrézóban a legjobbak közé tartozott.

„Nagyon értékeljük ezt a három pontot. A Zólyombrézó ellen soha nem könnyű játszani, és ez most is bebizonyosodott. Már a kezdetektől aktívabbak voltunk, ennek köszönhetően szereztük meg a vezetést. A második gól ugyan tizenegyesből született, de egy jól felépített akció előzte meg. Mindkét csapatnak voltak helyzetei, de összességében megérdemelten nyertünk” – értékelt Branislav Fodrek vezetőedző.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

Podbrezova–DAC 1–2 (1–2)

Zólyombrézó, Zelpo Arena 459 néző. Vezette: Choren

Zólyombrézó: Juricka – Mielke, Rantusa, Siler – Chyla (Stefánik, 60.), Paraj, Mrvaljevic, Silagadze (Galcik, 60.) – Sanusi (Kyminets, 60.), Kovácik (Hakobyan, 73.), Palumets (Fasko, 79.). Vezetőedző: Stefan Markulik

DAC 1904: Popovics – Blazek (Kukovec, 89.), Kacsaraba, Nemanic – Kapanadze, Ouro (Gagua, 63.), Tuboly, Gruber (Diongue, 75.), Méndez – Gueye (Modesto, 86.), Sylla (Kmet, 63.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Chyla (32.), ill. Gueye (30.), Tuboly (40. – 11-esből)