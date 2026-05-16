Remek első félidő, második helyen zárta a bajnokságot a DAC

NIKÉ LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ

Dunaszerdahely–Spartak Trnava (Nagyszombat) 3–0 (3–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 5908 néző. Vezette: Marhefka

DAC: Popovics – Kapanadze (Kmet, 83.), Blazic, Nemanic, Mendez (Rhyan Modesto, 90+1.) – Gueye, Diongué (Tuboly, 88.), Bationo, Ramadan – Sylla (Gruber, 83.), Gagua (Kukovec, 88.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Nagyszombat: Vantruba – Tomic (Jureskin, 35.), Sabo, Sztojszavljevics, Mikovic (Karhan, 64.) – Kratochvil (Procházka, a szünetben), Lausic – Gong, Skrbo (Paur, 35.), Azango (Kudlicka, 35.) – Duris. Vezetőedző: Antonio Munoz

Gólszerző: Gueye (16.), Gagua (23.), Blazek (31.)

Közel két hónapja nem esett eső a Csallóközben, az elmúlt két napban azonban végre megérkezett az égi áldás. Ennek leginkább a mezőgazdászok örültek, a szurkolók már kevésbé – ez a nézőszámon is meglátszott a MOL Arénában, ahol 5908 néző volt jelen az ezüstrangadón. A játéktér azonban fantasztikus állapotban várta a csapatokat, a létesítmény gyepmesterei remek munkát végeztek.

Nem a legjobb előjelekkel készült a DAC az összecsapásra. A hosszabb ideje sérült Matej Trusa, Felipe és Nathan Udvaros mellett a csapatkapitány, Taras Kacharaba a múlt héten begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így egymeccses eltiltást kapott, ráadásul a fegyelmi bizottság (természetesen) nem engedte feltételesen játszani a sárga-kékek egyik kulcsemberét, Samsindin Ourót sem. Ahogy az összes sérült és eltiltott hazai játékos, a togói középpályás is az újságíró-szektorból követte a mérkőzést, és sokszor felpattant a helyéről, hogy irányítsa a pályán küzdő társait.

Nagy volt a tétje a találkozónak, hiszen a Nagyszombat egy ponttal a DAC előtt állt a tabellán. A hazaiak annak tudatában léptek pályára, hogy győzelmük bebiztosítja a legutóbbi nyolc idény ötödik, illetve a klub történetének összesen ötödik ezüstérmét.

A nagyszombati drukkerek ugyan büntetés alatt álltak, így hivatalosan nem vásárolhattak jegyet, ám kihasználták a Szlovák Labdarúgó-szövetség alibista határozatát: klubszínek nélkül jelentek meg a DAC stadionjában. A hazai rendezők az esetleges incidensek elkerülése érdekében a vendégszektorba terelték őket.

A nagyszombati szurkolók „köszönetképpen” a mérkőzés alatt többször is gyalázták a magyarokat és a Ferencvárost.

A találkozó első negyedórájában a csapatok inkább tapogatóztak. Érezni lehetett a hazaiakon, hogy rendkívül motiváltak, önbizalmukat pedig a kapus, Aleksandar Popovics két magabiztos öklözése is növelte.

A 16. percben villant a DAC: Tsotne Kapanadze a jobb oldalon előrevágta a labdát, Abdoulaye Gueye pedig lecsapott rá, és a kifutó Martin Vantruba lábai között a kapuba gurított.

Nem sokkal később ismét „felrobbant” a MOL Aréna: George Gagua a bal oldalon kipasszolta a labdát Ammar Ramadannak, majd remek ütemben visszakapta tőle, és közelről nem hibázott.

Fél óra játék után már három góllal vezetett a hazai csapat, miután Ramadan beadását ezúttal Filip Blažek fejelte a kapuba. A gólszerző ezt követően a mezébe rejtette a labdát, jelezve, hogy feleségével gyermeket várnak.

A szünetben is szurkoltak a sárga – kék drukkerek: a győri ETO FC-nek, amely meccsét a kivetítőn mutatták a hazai rendezők.

A második félidő elején igazi tűzijátékot rendezett a DAC a nagyszombati kapu előtt, de a labda nem jutott be a kapuba. Ezután inkább a pálya közepén folyt a játék, a játékvezető kétszer is megkegyelmezett a vendégjátékosoknak, nem állította ki Martin Mikovičot, majd Timotej Kuličkát.

Az utolsó negyedóra kezdetén két óriási hazai helyzet maradt ki: előbb Ammar Ramadán lövését védet bravúrosan a vendégek portása, majd Alioune Sylla fejelt pár méterről mellé. 3–0