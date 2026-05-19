Jan Van Daele: Konferencialiga-indulás? Minden rendben!

– Közvetlenül a sikeres ezüstcsata (Nagyszombat 3–0) után mosolyog…

– Jó volt, és egy kicsit elégedettek lehetünk, de tényleg csak egy kicsit. Az aranyérem volt a fő cél, ám az végül nem lett meg bizonyos okok miatt. Úgy gondolom, Dunaszerdahelyen az ezüstérem a minimum, és örülök, hogy végül sikerült elérnünk. Gratulálni kell a srácoknak, mert nehéz idényen vagyunk túl. Most már egy kicsit fel lehet lélegezni, jöhet a pihenés, és örülök, hogy így sikerült lezárni az idényt.

– Múlt hét elején más volt a hangulat a klubban, miután a csapat meglepő vereséget szenvedett Nagymihályban. Milyenek voltak az utóbbi napok a MOL Akadémián?

– A Slovan elleni meccs előtt szerintem kiválóan játszottunk a Zsolna ellen (3–1) hazai pályán, és azt gondoltam, hogy meglesz az európai szereplés. Aztán jött a pozsonyi találkozó, ahol nyolcvan percig jól álltunk, aztán gólt kaptunk, és szerintem ott minden rendben volt fejben. Viszont hibáztunk Nagymihályban – a stáb is, a játékosok is –, és végül az ellenfél fordított 2–1-re. A múlt héten keményebben elbeszélgettünk a csapattal. Elmondtuk, hogy egész idényben ezért dolgoztunk, és legalább az ezüstérmet meg kell szereznünk. A Nagyszombat ellen a játékosok nagyon jól reagáltak. Kiváló volt az első félidő, és megmutattuk mindenkinek – főleg a Nagyszombatnak –, hogy mi vagyunk a második legjobb csapat az országban.

Az előző idényhez képest a Niké Liga együttesei közül idén a DAC és a Trencsén javult legnagyobbat a pontok alapján. Minkét klub héttel többet szerzett, mint a 2024–2025-ös évadban. A Kassa egy, míg a Komárom hét ponttal kevesebbet gyűjtött. Legnagyobb javulás a DAC-nál

– Elégedett a második hellyel?

– Most már igen. Még egyszer mondom: Dunaszerdahelyen a második hely a minimum. Örülök, hogy végül megszereztük, azonban nem kellett volna ilyen nehézzé tenni. Szerintem messze mi voltunk a második legjobb csapat ebben az idényben, és ezt meg is mutattuk. Most az a cél, hogy jól szerepeljünk a nemzetközi porondon. A Konferencialigába a második selejtezőkörben kapcsolódunk be. Ott mindig kell egy kis szerencse is, de minimum a playoffig szeretnénk eljutni. Két év után nagyon fontos, hogy újra visszatérünk Európába. A nyár során tovább kell építkeznünk. Továbbra is a Slovannak van a legnagyobb költségvetése az országban, viszont szerintem náluk is lesznek változások, nem lesz egyszerű nekik sem. Nekünk el kell hinnünk, hogy képesek vagyunk feljebb lépni. Ebben a csapatban nagyon sok van. Ma is megmutatták a srácok, hogy fiatalok, éhesek, és minden elérhető számukra, amiről álmodunk.

– Említette a Konferencialiga-indulást. A nemzetközi szerepléssel kapcsolatban minden adminisztratív probléma megoldódott?

– Igen, minden rendben van. Nem aggódom emiatt. Ami az UEFA-t illeti, már március előtt mindent megbeszéltünk és megoldottunk.

– Mit lehet tudni a nyári változásokról a csapatban?

– Balhátvédre mindenképpen szükségünk lesz, mert Alejandro Méndez távozik. Ezt már bejelentettük. Három és fél év után lejár a szerződése, és ő maga mondta, hogy új bajnokságban szeretné kipróbálni magát. Ezt teljes mértékben respektálom. Nagyszerű munkát végzett Dunaszerdahelyen, köszönet jár neki mindenért. Nagyon érzelmes volt a búcsúja, és örülök, hogy ezt a második hellyel tudtuk lezárni. A többiekkel még folynak a tárgyalások. Többek között Alekszandar Popovics szerződése is lejár, vele még egyeztetünk. Nagyon szeretnénk megtartani, de természetesen a pénzügyi feltételek is fontosak. A posztokat tekintve szerintem van egy kiváló csatárunk, Abdoulaye Gueye, ezt már megmutatta, és George Gagua is remekül teljesít a szélen. Ugyanakkor lesznek erősítések. Amikor Redzic Damir távozott, arra számítottunk, hogy Matej Trusa visszatér és újra stabil tagja lesz a csapatnak, ám ő is megsérült, így pechesek voltunk. Most visszatér, de így is szükségünk lesz erősítésre a széleken, balhátvéd poszton, és még a kapuskérdésben is meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.