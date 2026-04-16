Történelmi sikert ért el az FC Kassa – interjú a klubigazgatóval

– Eperjesen 2–2-es döntetlen született az első mérkőzésen, a visszavágón pedig hosszabbítás után harcolta ki a továbbjutást a Kassa. Milyenek voltak a pillanatok a lefújás után?

– Nehéz mérkőzés volt, az Eperjes most nagyon jó arcát mutatta. Szervezetten játszottak, várták a lehetőségeiket, és az elsőt ki is használták, pontrúgásból gólt kaptunk. Jól védekeztek, mindig parázs meccseket játszunk velük, hiszen ők a legnagyobb riválisaink. Még az első félidőben sikerült egyenlítenünk. Ahogy közeledett a vége, úgy tűnt, hogy erőnlétben jobbak vagyunk, egyre inkább föléjük kerekedtünk, jöttek a helyzeteink. Az élet megint megírta a forgatókönyvet: Milan Dimun, aki az idény előtt érkezett Dunaszerdahelyről, hosszú sérülés után tért vissza, és ő szerezte a győztes gólt. Fantasztikus élmény volt. Nehéz leírni, mi történt a lefújás után: ünneplés mindenhol, a játékosok és a szurkolók együtt örültek, hosszú-hosszú percekig tartott a közös ünneplés. A nézők nem akarták leengedni a csapatot a pályáról… (mosoly). Csak ekkor fogtuk fel igazán, hogy a következő mérkőzés már a döntő lesz.

– Gondolom, azóta folyamatosan csörög a telefonja…

– Így van. Gratulált a felügyelőbizottság elnöke, Sántha Gergely, valamint a tulajdonosok is. Nagyon örülnek, hogy a rossz idénykezdés után kiegyenesedtünk, jó futballt játszunk, nő a nézőszám, és bejutottunk a kupadöntőbe.

– Mit jelent ez a siker a klub számára?

– A tegnapi siker már most beírta magát a klub történetébe, függetlenül a döntő kimenetelétől. Az, hogy a trófeáért játszhatunk, hatalmas visszaigazolása annak a munkának, amit az elmúlt hónapokban végeztünk. Novemberben senki nem gondolta volna, nem adott volna egy lyukas garast sem, hogy idáig jutunk – akkor még a bajnokság utolsó helyén álltunk, sokan már kiesőként könyveltek el minket. Hosszú és kemény munka vezetett idáig. Most minden a helyén van: a játékosok, a szakmai stáb, a vezetőség és a tulajdonosok is egy irányba húznak. Ez az egység a legnagyobb erőnk. A pályán és azon kívül is. Amikor tényleg profin működik, szakmailag és emberileg is, akkor ilyen eredményt el lehet érni. De mindezt a helyén kezeljük.

– Érezhető volt a városban is a siker hatása?

– Igen, abszolút. Mindenki erről beszélt, érezni lehetett, hogy megmozdult a város. Nagyon sok szülővel beszéltem, akik elárulták, hogy a gyermekeik csak nagyon későn tudtak elaludni. A tegnapi élmény nagyon sokáig bennünk volt. Ez a részsiker már most sokat jelent, de igazán akkor lesz teljes, ha meg tudjuk nyerni a kupát.

– A stadionban is különleges volt a hangulat…

– Fantasztikus. Tízezer néző volt kint, igazi futballünnep volt. A szurkolók valódi tizenkettedik játékosként segítettek minket. A 12. percben bemutatott koreográfia külön élmény volt. Ezek azok a pillanatok, amelyekből erőt lehet meríteni a nehezebb időszakokban. Nem üres frázis, hogy a szurkolók rengeteget tudnak hozzá tenni, sok pozitív energiát tudnak küldeni a csapatnak. Ez tegnap a stadionban érezhető volt.

– Mi vár most a csapatra?

– Az a legfontosabb, hogy a döntőbe jutás és a 16 meccses veretlenségi sorozat után is a földön maradjunk. Ebben nagy szerepe van a vezetőedzőnknek, Peter Černáknak. Jól kezeli a helyzetet, az öltöző stabil. A játékosokon sem láttam, hogy elszálltak volna. Nekünk, vezetőknek az a feladatunk, hogy minden feltételt biztosítsunk, hogy a csapat csak a futballra koncentrálhasson. Ha már idáig eljutottunk, szeretnénk meglepetést okozni, és elhódítani a Szlovák Kupát az esélyesebb Zsolna ellen. Ha ez sikerülne, az európai kupaszereplés is újabb fejezetet nyitna – és biztos vagyok benne, hogy ismét telt ház előtt játszhatnánk. Tovább szőjük az álmainkat, és szeretnénk valóra is váltani őket.