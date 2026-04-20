Kassai vereség az Eperjes elleni rangadón

A többségi magyar klub a szerdai Szlovák Kupa-meccshez képest szinte teljesen kicserélte a kezdőcsapatát, csak Kovács Mátyás volt az első perctől a pályán.

A 4945 néző előtt az eperjesi csapat különleges mezben lépett pályára, amelyet a klublegendának, Ladislav Pavlovic születésének 100. évfordulója tiszteletére készítettek, és már a mérkőzés elején kihasználta a kassai védelem felkészületlenségét. A 2. percben Roman Begala volt a legéberebb a tizenhatoson belül, és pontos lövéssel megszerezte a vezetést. Nem sokkal később Filip Soucek egy figyelmetlenséget és Kevin Dabrowski kapus elcsúszását kihasználva a felezőről növelte az előnyt. A lengyel kapus azonban a félidő végén több nagy védést is bemutatott Gabriel Barbosa és Jurij Medvedev helyzeteinél.

A második félidőben a vendégek voltak aktívabbak, de Pavol Bajza kapuját sokáig nem tudták komolyabban veszélyeztetni. A Kassa csak a hosszabbításban szépített Filip Lichy révén, de az egyenlítésre már nem futotta az erejéből.

A kassaiak továbbra is a 7. helyen állnak, az eperjesiek pedig a november vége óta aratott első bajnoki győzelem ellenére sem mozdultak el az utolsó helyről.

„A mérkőzés alakulását a két gyors gól határozta meg, melyeknél több hiba is összejött. Nehezen jutottunk el lövőhelyzetekig, mindig volt egy érintéssel több, vagy lekéstük a szituációt. Az Eperjes jól szervezett és kompakt volt. Nem sikerült időben szépítenünk, hogy még változtathassunk a végkifejleten” – nyilatkozta Peter Cernák, a Kassa mestere.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ, 6. FORDULÓ

Eperjes–FC Kassa 2–1

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést.