A gála ezúttal elmaradt, de a Newcastle így is kettős győzelemmel jutott tovább a BL-ben

2026.02.24. 22:54
A kék mezes Qarabag kétszer bevette a Newcastle kapuját, és helytállt a visszavágón (Fotó: Getty Images)
A Newcastle ismét legyőzte az azeri Qarabagot, a 3–2-es hazai siker azt jelenti, hogy az angol együttes 9–3-as összesítéssel jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, így története során másodszor lesz ott a sorozat legjobb 16 csapata között.

A Newcastle múlt héten 6–1-re kiütötte ellenfelét idegenben, így nem volt kérdés, hogy továbbjut a nyolcaddöntőbe. Az angol csapat úgy döntött, hamar lerendezi a visszavágót is, öt és fél perc alatt kétgólos előnybe került. Előbb Kevin Medina blokkja és Mateusz Kochalski bravúrja után Sandro Tonali közelről talált be, majd másfél perc múlva Harvey Barnes beadását követően Joelinton hét méterről kapásból a léc alá belsőzött.

Egy kis stat: a Qarabag így már 29 kapott gólnál járt (ez a szám a második félidőben 30-ra nőtt) a Bajnokok Ligája mostani kiírásában, ami rekordnak számít, egy csapat sem kapitulált még ennyiszer egy idényen belül ebben a sorozatban.

A folytatás már messze nem volt ilyen mozgalmas, a hazaiak a két korai góllal úgy lehettek vele, hogy letudták a mérkőzést. Az első félidő utolsó negyedórájában akadtak még helyzetek, az egyik ilyen volt, amikor Nick Woltemade gyönyörű passza után Jacob Murphy lőtt ziccerben a jobb alsó mellé. A másik oldalon Camilo Durán járt a legközelebb a gólhoz, ám a bombájánál kitolta a labdát a léc alól Aaron Ramsdale.

Gyors gólváltással indult a második játékrész. Joni Montiel kiugratása után Camilo Durán lőtt ziccerben a bal alsóba, ám az angolok egyből visszaállították a szünetbeli különbséget, amikor Kieran Trippier szögletéből Sven Botman fejelt a kapu bal oldalába. Aztán véleményes tizenegyeshez jutottak az azeriek (Dan Burn támaszkodó kezéhez ért a labda), és bár Marko Jankovics lövését kivédte Ramsdale, a kipattanónál a labdát Elvin Cafarguliyev elég nagy szerencsével a kapuba juttatta. Az utolsó fél órában még mindkét oldalon voltak helyzetek, újabb gól azonban már nem született.

A Newcastle másodszor lehet majd ott a BL legjobb 16 csapata között, ugyanis a 2002–2003-as kiírásban szerepelt a sorozat második csoportkörében (onnan nem jutott tovább a negyeddöntőbe, harmadik helyen zárt a kvartettjében), ahol négyszer négy együttes volt érdekelt. A „szarkák” a nyolcaddöntőben a Chelsea-vel vagy a Barcelonával csapnak majd össze – sorsolás péntek délben.

BAJNOKOK LIGÁJA 
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) 3–2 (Tonali 4., Joelinton 6., Botman 52., ill. C. Durán 50., Cafarguliyev 57.)
Továbbjutott: a Newcastle, kettős győzelemmel, 9–3-as összesítéssel

TOVÁBBI KEDDI EREDMÉNYEK
Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) 4–1 (Sörloth 23., 76., 87., Cardoso 48., ill. Ordónez 36.)
Továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel
Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 (Bastoni 76., ill. Hauge 58., Evjen 72.)
Továbbjutott: a Bodö/Glimt, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel
Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) 0–0
Továbbjutott: a Leverkusen, 2–0-s összesítéssel

 

