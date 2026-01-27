Van Dijk a Liverpool egyetlen bevethető középhátvédje a Qarabag ellen
A holland szakember elismerte, hogy a tabellán elfoglalt helyezés miatt lehetetlen kizárni a külső kritikákat: „Egy ilyen klubnál lehetetlen elhallgattatni a zajt, ha nem vagy versenyben a bajnoki címért. De az elmúlt harminc évben azt csak kétszer sikerült megnyerni” – fogalmazott.
Arne Slot szerint a Liverpool FC játéka a középpályán rendben van, ugyanakkor mindkét kapu előtt komoly javulásra van szükség: „A két tizenhatos között nagyon jó csapat vagyunk, sokszor kerülünk ígéretes helyzetekbe. De ezekből több gólt kellene szereznünk. A másik oldalon pedig kevés lehetőségből is gólokat kapunk” – mondta.
A vezetőedző ugyanakkor optimista maradt az idény hátralévő részét illetően: „Ha mindkét kapu előtt tudunk javulni, akkor szerintem nyerhetünk trófeát. Ha csak az egyikben fejlődünk, akkor nagyon nehéz lesz.”
Védelmi vészhelyzet a Qarabag ellen
A Liverpool súlyos védelmi gondokkal készül a nemzetközi mérkőzésre. Slot megerősítette, hogy középhátvédposzton gyakorlatilag csak Virgil van Dijk bevethető: „Biztosan mondhatom, hogy holnap nem lesz két klasszikus középhátvédünk. Egy középpályásnak kell ott játszania, mert Virgil az egyetlen elérhető opció” – árulta el.
A tréner külön kiemelte a holland csapatkapitány megbízhatóságát: „Hatalmas elismerés illeti őt. Folyamatosan készen áll újabb kilencven percekre, ezt nem szabad természetesnek venni az ő korában.”
Joe Gomez továbbra sem bevethető, bár Slot szerint „viszonylag rövid időn belül” visszatérhet. Ibrahima Konaté szintén hiányzik, nála személyes okok játszanak közre: nemrég elhunyt az édesapja. „Tudjuk, min megy keresztül, nehéz időszaka van. Remélem, hamarosan visszatérhet, de holnap még nem” – mondta róla az edző.
Szoboszlai a védelemben?
Felmerült annak lehetősége is – kollégánk, Gyenge Balázs tette fel a kérdést –, hogy Szoboszlai Dominik az idény elejéhez hasonlóan jobbhátvédként szerepeljen. Slot nem zárta ki teljesen az ötletet, ám hangsúlyozta, hogy elsősorban továbbra is a középpályán számol vele: „Mindig számításba veszem ezt a lehetőséget, de ugyanúgy azt is, hogy a középpályán játsszon” – reagált röviden.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Január 28., 21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!
