Van Dijk a Liverpool egyetlen bevethető középhátvédje a Qarabag ellen

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.01.27. 18:05
null
Arne Slot nem győzte dicsérni Virgil van Dijket, akire mindig számíthat (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Arne Slot Qarabag Liverpool FC sajtótájékoztató
Nehéz időszakon megy keresztül a Liverpool FC, amely szerdán az azeri Qarabag ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában, miközben a Premier League-ben továbbra sem találja önmagát 2026-ban. Arne Slot vezetőedző a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón őszintén beszélt a csapat helyzetéről, a sérülésekről és az idény kilátásairól.

A holland szakember elismerte, hogy a tabellán elfoglalt helyezés miatt lehetetlen kizárni a külső kritikákat: „Egy ilyen klubnál lehetetlen elhallgattatni a zajt, ha nem vagy versenyben a bajnoki címért. De az elmúlt harminc évben azt csak kétszer sikerült megnyerni”fogalmazott.

Arne Slot szerint a Liverpool FC játéka a középpályán rendben van, ugyanakkor mindkét kapu előtt komoly javulásra van szükség: „A két tizenhatos között nagyon jó csapat vagyunk, sokszor kerülünk ígéretes helyzetekbe. De ezekből több gólt kellene szereznünk. A másik oldalon pedig kevés lehetőségből is gólokat kapunk” – mondta.

A vezetőedző ugyanakkor optimista maradt az idény hátralévő részét illetően: „Ha mindkét kapu előtt tudunk javulni, akkor szerintem nyerhetünk trófeát. Ha csak az egyikben fejlődünk, akkor nagyon nehéz lesz.”

Védelmi vészhelyzet a Qarabag ellen

A Liverpool súlyos védelmi gondokkal készül a nemzetközi mérkőzésre. Slot megerősítette, hogy középhátvédposzton gyakorlatilag csak Virgil van Dijk bevethető: „Biztosan mondhatom, hogy holnap nem lesz két klasszikus középhátvédünk. Egy középpályásnak kell ott játszania, mert Virgil az egyetlen elérhető opció” – árulta el.

A tréner külön kiemelte a holland csapatkapitány megbízhatóságát: „Hatalmas elismerés illeti őt. Folyamatosan készen áll újabb kilencven percekre, ezt nem szabad természetesnek venni az ő korában.”

Joe Gomez továbbra sem bevethető, bár Slot szerint „viszonylag rövid időn belül” visszatérhet. Ibrahima Konaté szintén hiányzik, nála személyes okok játszanak közre: nemrég elhunyt az édesapja. „Tudjuk, min megy keresztül, nehéz időszaka van. Remélem, hamarosan visszatérhet, de holnap még nem” – mondta róla az edző.

Szoboszlai a védelemben?

Felmerült annak lehetősége is – kollégánk, Gyenge Balázs tette fel a kérdést –, hogy Szoboszlai Dominik az idény elejéhez hasonlóan jobbhátvédként szerepeljen. Slot nem zárta ki teljesen az ötletet, ám hangsúlyozta, hogy elsősorban továbbra is a középpályán számol vele: „Mindig számításba veszem ezt a lehetőséget, de ugyanúgy azt is, hogy a középpályán játsszon” – reagált röviden.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Január 28., 21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Arsenal7720–2+18 21 
2. Bayern München76120–7+13 18 
3. Real Madrid75219–8+11 15 
4. Liverpool75214–8+6 15 
5. Tottenham742115–7+8 14 
6. Paris SG741220–10+10 13 
7. Newcastle United741216–6+10 13 
8. Chelsea741214–8+6 13 
9. Barcelona741218–13+5 13 
10. Sporting CP741214–9+5 13 
11. Manchester City741213–9+4 13 
12. Atlético Madrid741216–13+3 13 
13. Atalanta741210–9+1 13 
14. Internazionale74313–7+6 12 
15. Juventus733114–10+4 12 
16. Borussia Dortmund732219–15+4 11 
17. Galatasaray73139–910 
18. Qarabag731313–15–2 10 
19. Marseille73411–11
20. Bayer Leverkusen723210–14–4 
21. Monaco72328–14–6 
22. PSV Eindhoven722315–14+1 
23. Athletic Bilbao72237–11–4 
24. Olympiakosz Pireusz72238–13–5 
25. Napoli72237–12–5 
26. Köbenhavn722311–17–6 
27. FC Bruges721412–17–5 
28. Bodö/Glimt713312–14–2 
29. Benfica7256–10–4 
30. Pafosz71334–10–6 
31. Royale Union Saint-Gilloise7257–17–10 
32. Ajax7257–19–12 
33. Eintracht Frankfurt711510–19–9 
34. Slavia Praha7344–15–11 
35. Villarreal7165–15–10 
36. Kajrat Almati7165–19–14 

 

 

