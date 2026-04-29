PSK: nem borult a papírforma a Puskás Akadémia és a Real Madrid mérkőzésén

BODNÁR ZALÁN
2026.04.29. 20:17
Sírni (nem) csak a győztesnek szabad... (Fotó: Kovács Péter)
Real Madrid Puskás-Suzuki-kupa Puskás Akadémia
A Puskás Akadémia 3–0-s vereséget szenvedett a Real Madrid elleni meccsen a Puskás–Suzuki-kupa szerdai, nyitó napján.

A nyitó nap harmadik meccsén bemutatkozott a házigazda Puskás Akadémia – a rekordgyőztes Real Madrid ellen. Az első félidő felétől állandósultak a madridi helyzetek, Manuel Romero Santiago távoli kapáslövéssel veszélyeztetett, Álvaro Rivera Pizarro az oldalhálóba lőtte a labdát, később pedig gyönyörű ballábas tekerését kellett vetődve védenie Süli Patriknak. A 22. percben azonban Manuel Romero tíz méterről látványos gólt fejelt ívesen a hosszú, jobb sarokba, négy perccel később pedig Álvaro Rivera Pizarro is fejjel volt eredményes, miután egy légi párbaj után elé pattant a labda. Az első hazai lehetőségre a 29. percig kellett várni, ekkor Verbőczi Krisztián lőtt az ötös sarkáról ballal, mellé. A fordulás után hamar megszületett a harmadik madridi gól, Beltrán Capote Aceituno hat méterről, ballal, Süli Patrik lábai között lőtt a kapuba, ezzel 3–0 lett a vége.

„Ízelítőt kaptunk a nemzetközi csúcsfutballból mondta lapunknak Arany Dávid, a PFLA U17-es edzője. – Hiányérzetem a párharcok miatt van, főleg az első félidőben sok olyan kétesélyes eset volt, amelyek után mindig a Madridnál maradt a labda. Két gólt is rögzített játékhelyzet után kaptunk, pedig készültünk ezekre. Nem kérdés, melyik a jobb csapat, de lehetett volna ez szorosabb is.”

PUSKÁS–SUZUKI-KUPA
A-csoport
Real Madrid (spanyol)–Puskás Akadémia 3–0 (2–0)
Puskás Akadémia: Süli – Boda (Németh-Hám, a szünetben), Nica, Beder, Serbin – Ratkai (Bencze, 47.), Sajgó – Somfalvi (Horváth Á., 52.), Erdei (Volvach, 41.), Verbőczi – Moldován (Jancsó, 41.)
G: Manuel Romero (22.), Álvaro Rivera (26.), Beltrán Capote (32.)

 

