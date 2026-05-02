Nemzeti Sportrádió

Superliga: benn maradt az FK Csíkszereda

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.05.02. 21:54
null
Fotó: fkcsikszereda.ro
Címkék
FK Csíkszereda Csíkszereda Superliga
Szombat délután matematikailag is biztossá vált, hogy az FK Csíkszereda a következő idényben is a román élvonalban szerepel. A székelyföldi csapat a péntek esti bajnokverésnek köszönhetően jelenleg a 10. helyen áll, és a szombati eredményeknek köszönhetően immár az osztályozót jelentő 13. helyet is elkerülte.

Az FK mögött álló csapatok közül ugyanis az Otelul Galati (2–2 a Metaloglobus ellen) és a Farul (1–1 a FC Botosani ellen) is hazai pályán vesztett pontokat az alsóház 7. fordulójában. A Petrolul ugyan csak vasárnap játszik az UTA ellen, de mivel az utolsó két játéknapon Otelul–Farul, majd Petrolul–Otelul összecsapások is lesznek, nem létezik olyan forgatókönyv, amely alapján mindhárom csapat a csíkiak elé kerüljön. Az utolsó három helyezett pedig már semmiképpen sem gyűjthet több pontot Ilyés Róbert vezetőedző együttesénél, amelynek még a Konferencialigáért vívott selejtező elérésére is maradt esélye. 

Az alsóház állása
  7. FCSB 36 pont
  8. Arad 32 pont (6 meccs)
  9. Botosani 32 pont
10. Csíkszereda 30 pont
11. Otelul Galati 29 pont
12. Farul Constanta 25 pont
13. Petrolul 23 pont (6 meccs)
14. Hermannstadt 20 pont (6 meccs)
15. Slobozia 20 pont (6 meccs)
16. Metaloglobus 12 pont

Kapcsolódó tartalom

„Legyőztük Románia bajnokát” – a csíki futball egyik legnagyobb sikerének tekintik az FCSB elleni diadalt

Gigi Becali a vereség ellenére örülne a Csíkszereda elleni nemzetközi kupás selejtezőnek: „Összezúzzuk őket, 20–0-t adunk nekik.”

Legyőzte a címvédő FCSB-t, hatalmas lépést tett a biztos bennmaradás felé a Csíkszereda

Csürös Attila a 87. percben szögletből fejelte a győztes gólt. Ha az Arad nyer Ploiesti-ben, a székelyföldiek első osztályú tagsága két fordulóval a vége előtt biztossá válik.

 

 

FK Csíkszereda Csíkszereda Superliga
Legfrissebb hírek

„Legyőztük Románia bajnokát” – a csíki futball egyik legnagyobb sikerének tekintik az FCSB elleni diadalt

Minden más foci
10 órája

Legyőzte a címvédő FCSB-t, hatalmas lépést tett a biztos bennmaradás felé a Csíkszereda

Minden más foci
Tegnap, 21:26

A Csíkszereda pontot szerzett Nagyszebenben

Minden más foci
2026.04.24. 18:25

Ötgólos meccsen és drámai hajrá után került közelebb a bennmaradáshoz a Csíkszereda

Minden más foci
2026.04.18. 15:35

Eppel döntött, megint legyőzte a Metaloglobust a Csíkszereda

Minden más foci
2026.04.13. 16:40

A Csíkszereda először kapott ki a rájátszásban

Minden más foci
2026.04.06. 18:27

A Csíkszereda a ráadásban mentett pontot a Farul ellen

Minden más foci
2026.03.21. 18:30

Elődöntőbe jutott a címvédő Gyergyó és a Brassó az Erste Ligában

Jégkorong
2026.03.16. 21:08
Ezek is érdekelhetik