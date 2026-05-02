Superliga: benn maradt az FK Csíkszereda

Az FK mögött álló csapatok közül ugyanis az Otelul Galati (2–2 a Metaloglobus ellen) és a Farul (1–1 a FC Botosani ellen) is hazai pályán vesztett pontokat az alsóház 7. fordulójában. A Petrolul ugyan csak vasárnap játszik az UTA ellen, de mivel az utolsó két játéknapon Otelul–Farul, majd Petrolul–Otelul összecsapások is lesznek, nem létezik olyan forgatókönyv, amely alapján mindhárom csapat a csíkiak elé kerüljön. Az utolsó három helyezett pedig már semmiképpen sem gyűjthet több pontot Ilyés Róbert vezetőedző együttesénél, amelynek még a Konferencialigáért vívott selejtező elérésére is maradt esélye.

Az alsóház állása

7. FCSB 36 pont

8. Arad 32 pont (6 meccs)

9. Botosani 32 pont

10. Csíkszereda 30 pont

11. Otelul Galati 29 pont

12. Farul Constanta 25 pont

13. Petrolul 23 pont (6 meccs)

14. Hermannstadt 20 pont (6 meccs)

15. Slobozia 20 pont (6 meccs)

16. Metaloglobus 12 pont