Egyelőre folytatják Mircea Lucescu kezelését, de új beavatkozásról is dönthetnek

Hétfőn beszámoltunk róla, hogy vasárnapra Mircea Lucescu állapota tovább rosszabbodott, ezért éjszaka az intenzív osztályra szállították. A legjelentősebb román sportlap, a Gazeta Sporturilor másnap közölte, hogy Lucescu még mindig az intenzív osztályon fekszik, ahol mesterséges kómában tartják.

A GSP még hétfőn este, 18 órakor újabb tájékoztatást adott ki Lucescu állapotáról a bukaresti kórház hivatalos közleményére hivatkozva: ebben arról számoltak be, hogy a korábbi vezetőedzőt kezelő orvosok hosszas megbeszélést folytattak, amelyen nemcsak a kórház orvosai, de a családtagok, valamint egy Franciaországban dolgozó román kardiológus is részt vett. A megbeszélésen az a döntés született, hogy egyelőre folytatják a már megkezdett kezelést, amelyet a helyzethez képest továbbra is megfelelőnek és helyesnek tartanak. A beteg állapota ugyanakkor még mindig kritikus, és állapotának alakulását a következő órákban is folyamatosan figyelemmel követik.

A GSP szerint az orvosok kedden újabb konzultációt terveznek, amely után mérlegelik az invazív beavatkozás lehetőségét is. Amennyiben a szakemberek szükségesnek ítélik a módszert, akkor az ECMO (mechanikus keringéstámogató rendszer) beültetése mellett is dönthetnek. A módszer orvostudományi lényege, hogy a vért a testen kívül egy speciális gépen vezetik át, amely eltávolítja belőle a szén-dioxidot és dúsítja oxigénnel, majd visszajuttatja a keringésbe.

Lucescu állapotáról továbbra is közleményekben adnak majd folyamatos tájékoztatást a román sportlap cikke szerint.