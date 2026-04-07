Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Bayern München 1–2

BL

Sporting–Arsenal 0–1

Marco Rossi: Nyugodj békében, Mircea!

V. B.V. B.
2026.04.07. 21:45
Marco Rossi is megemlékezett Mircea Lucescuról (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
gyászhír gyász román labdarúgás Mircea Lucescu Marco Rossi
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is részvétét fejezte ki a román futball-legenda, Mircea Lucescu halála miatt.
Minden más foci
3 órája

Gyász: elhunyt Mircea Lucescu, a „román futball nagymestere”

A nyolcvanéves edzőlegenda 12 nappal ezelőtt még vb-pótselejtezőn irányította a keleti szomszédunk válogatottját.

Mint beszámoltunk róla, kedd este a bukaresti Egyetemi Kórházban, 80 éves korában elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgás legendás alakja, aki 47 éves pályafutása során 11 klubot és két válogatottat irányított, 13 bajnoki cím mellett két európai trófeát is nyert.

Marco Rossi (aki 1991 és 1993 között Lucescu edzősége alatt futballozott a Bresciában) a Facebook-oldalán emlékezett meg a szakemberről, azt írta: „Nyugodj békében, Mircea! A labdarúgásban hátrahagyott örökségedet sohasem feledjük.”

 

Legfrissebb hírek

Minden más foci
30 perce

Minden más foci
3 órája

Minden más foci
15 órája

Olasz labdarúgás
Tegnap, 13:44

Minden más foci
Tegnap, 11:57

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 20:18

Minden más foci
2026.04.03. 12:19

Minden más foci
2026.04.02. 17:28
