Marco Rossi: Nyugodj békében, Mircea!
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is részvétét fejezte ki a román futball-legenda, Mircea Lucescu halála miatt.
Gyász: elhunyt Mircea Lucescu, a „román futball nagymestere”
A nyolcvanéves edzőlegenda 12 nappal ezelőtt még vb-pótselejtezőn irányította a keleti szomszédunk válogatottját.
Mint beszámoltunk róla, kedd este a bukaresti Egyetemi Kórházban, 80 éves korában elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgás legendás alakja, aki 47 éves pályafutása során 11 klubot és két válogatottat irányított, 13 bajnoki cím mellett két európai trófeát is nyert.
Marco Rossi (aki 1991 és 1993 között Lucescu edzősége alatt futballozott a Bresciában) a Facebook-oldalán emlékezett meg a szakemberről, azt írta: „Nyugodj békében, Mircea! A labdarúgásban hátrahagyott örökségedet sohasem feledjük.”
Elhunyt az Újpest hétszeres bajnok játékosa
Szívinfarktust kapott a kórházban Mircea Lucescu
Már nem Lucescu a román válogatott kapitánya
Ezek is érdekelhetik