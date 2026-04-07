Marco Rossi: Nyugodj békében, Mircea!

Mint beszámoltunk róla, kedd este a bukaresti Egyetemi Kórházban, 80 éves korában elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgás legendás alakja, aki 47 éves pályafutása során 11 klubot és két válogatottat irányított, 13 bajnoki cím mellett két európai trófeát is nyert.

Marco Rossi (aki 1991 és 1993 között Lucescu edzősége alatt futballozott a Bresciában) a Facebook-oldalán emlékezett meg a szakemberről, azt írta: „Nyugodj békében, Mircea! A labdarúgásban hátrahagyott örökségedet sohasem feledjük.”