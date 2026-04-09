Stadiont neveznek el a kedden elhunyt Mircea Lucescuról

2026.04.09. 16:34
A Dinamo új otthona már biztosan Lucescu nevét viseli majd (Fotó: Getty Images)
Mint ismeretes, kedden nyolcvanéves korában elhunyt a román labdarúgás edzőlegendája, Mircea Lucescu. A játékosként és edzőként is sikeres ikon egykori klubjának, a Dinamo Bucuresti-nek az új stadionja az ő nevét viseli majd – közölte a román belügyminisztérium.

„Elindítottuk a vonatkozó eljárást” – idézi a Mediafax hírügynökség a bukaresti Nemzeti Arénából (itt ravatalozták fel Lucescut – a szerk.) távozó Catalin Predoiu román belügyminisztert.

Mint ismeretes, Mircea Lucescu játékosként hét bajnoki címet és egy kupagyőzelmet, edzőként egy bajnoki címet és két kupagyőzelmet ünnepelhetett a Dinamóval. A patinás bukaresti klub régi, 1951-ben megnyitott stadionja helyére eredetileg a 2020-as (majd 2021-es) Európa-bajnokságra húztak volna fel egy új, 26 ezer fő befogadására alkalmas arénát (hasonlóan az évek során kisebb-nagyobb csúszással megépülő Steaua-, Rapid- és Arcul de Triumf-stadionokhoz – a szerk.), de a telek tulajdonjogához fűződő jogi huzavona miatt csak idény januárban kezdtek hozzá az ódon létesítmény lebontásához.

Közben előfordulhat, hogy nemcsak a román fővárosban, hanem Vajdahunyadon is új stadion viselheti a néhai edzőlegenda nevét. Az erdélyi város polgármestere, Dan Boboutanu a Gazeta Sporturilornak nyilatkozva elmondta, az önkormányzaton belül már „beszéltek róla”, hogy az 1960-ban átadott régi stadion helyére tervezett új aréna a Corvinulnál kiemelkedő munkát végző Lucescu nevét viselje. 

A lebontásra váró régi stadion 2011 és 2024 között egyébként Lucescu egykori tanítványa, az 1993-ban elhunyt Michael Klein nevét viselte, de a önkormányzat az erdélyi szász labdarúgó utódaival való nézeteltérés miatt a névváltoztatás mellett döntött.

