„Imádkozzunk érte!” – Mircea Lucescu kómában fekszik a bukaresti kórházban

2026.04.06. 11:57
Mircea Lucescu (Fotó: Getty Images)
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a legendás román futballedző, Mircea Lucescu állapotát illetően, aki, mint ismert, lemondott hazája válogatottjának szövetségi kapitányi posztjáról, mivel a napokban szívinfarktust kapott. Román lapértesülések szerint a 80 éves mester állapota azóta tovább romlott, és az orvosok már csak a csodában bíznak.

Húsvétvasárnap reggel a Bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórház (SUUB) képviselői közleményben adtak tájékoztatást arról, hogy Mircea Lucescu állapota tovább rosszabbodott az elmúlt órákban, ezért éjszaka az intenzív osztályra szállították. A legjelentősebb román sportlap, a Gazeta Sporturilor másnap közölte, hogy Lucescu még mindig az intenzív osztályon fekszik, ahol mesterséges kómában tartják.

„A legjobb az, ha imádkozunk Mirceáért! És mivel csodák léteznek, vagy ahogy hisszük, reméljük, hogy vele is megtörténik egy” – osztott meg újabb információkat Lucescu állapotáról Ovidiu Ioanitoaia, a GSP igazgatója, hozzátéve, hogy ezekben a nehéz órákban szeretné, ha mindenki tiszteletben tartaná a család fájdalmát és szenvedését.

Az újságíró szerint Lucescu állapota kritikus: „Sajnos nem újdonság, a helyzet kritikus. Orvosi szempontból Mircea Lucescu mozdulatlan, és súlyos, kritikus állapotban van”–  mondta.

Lucescu először az 1980-as években irányította hazája válogatottját, amely abban az időszakban jutott ki első alkalommal az Európa-bajnokságra, az 1984-es tornára. Másodszor 2024 augusztusában vette át a román csapat felkészítését, de kikaptak Törökországtól világbajnoki pótselejtezőn, ezért nem jutottak ki a nyári tornára. 

 

