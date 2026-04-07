Real Madrid–Bayern München 1–2

Sporting–Arsenal 0–1

„A legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondtam neki, hogy hagyja a futballt a fenébe” – Bölöni Lászlót megrázta Mircea Lucescu halála

2026.04.07. 23:08
Bölöni László (balra) is elbúcsúzott Mircea Lucescutól (jobbra) (Fotó: Gazeta Sporturilor)
Mircea Lucescu Románia Bölöni László
Mint arról beszámoltunk, a bukaresti Egyetemi Kórházban elhunyt Mircea Lucescu. A 80 éves edzőlegenda egykori tanítványa, Bölöni László elcsukló hangon nyilatkozott a Gazeta Sporturilornak.

„Végig reménykedtem a csodában, hallgattam a híreket, 30 percenként ellenőriztem minden hírcsatornát, hátha jön egy jó hírt... Nem tudom, mit mondjak, nagy ember volt”fogalmazott Bölöni László.

„A legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondtam neki, hogy hagyja a futballt a fenébe, hogy már nincs bizonyítanivalója, már mindent elért... Hiába, őt a futball éltette, s nem akarom azt mondani, hogy a futball volt az is, ami megölte. Kivételes életet élt, azt csinálta, amit szeretett, de az ilyen pillanatokban nagyon keserű érzés szembenézni a valósággal. Az élet nem mindig szép, s szembejönnek velünk ilyen pillanatok is. Szép lett volna, ha még élvezhette volna a nyugdíjas éveit, s nem ment volna keresztül mindezen, de úgy tűnik, hogy ennek így kellett lennie. (...) Részvétem a családnak” – búcsúzott egykori mesterétől a 73 éves ikon, akit 1981-ben pont Lucescu hívott vissza a román válogatottba, amely az ő góljával győzte le az olaszokat az 1984-es Európa-bajnokság selejtezőiben.

Gyász: elhunyt Mircea Lucescu, a „román futball nagymestere”

A nyolcvanéves edzőlegenda 12 nappal ezelőtt még vb-pótselejtezőn irányította a keleti szomszédunk válogatottját.

 

 

