A dél-amerikai szövetség Infantinót támogatja a FIFA elnökválasztásán

A FIFA jelenlegi első embere 2016 óta áll a szövetség élén és 2019-ben, majd 2023-ban is ellenjelölt nélkül választották újra elnöknek, s a szabályok szerint még további egy ciklusra jelöltetheti magát.

Az 56 éves Infantino még nem nyilatkozott arról, hogy folytatni szeretné-e munkáját, a CONMEBOL tanácsa ugyanakkor csütörtöki ülésén egyhangúlag határozott az ő támogatásáról.

„Köszönjük elhivatott munkáját a dél-amerikai futball fejlesztéséért és a globális szinten mutatott vezető szerepéért” – fogalmazott Alejandro Domínguez, a CONMEBOL első embere.