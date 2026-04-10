A dél-amerikai szövetség Infantinót támogatja a FIFA elnökválasztásán

2026.04.10. 13:05
Gianni Infantino számíthat Alejandro Domínguez támogatására (Fotó: Getty Images)
FIFA CONMEBOL Gianni Infantino
A dél-amerikai kontinentális szövetség (CONMEBOL) támogatásáról biztosította Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) svájci-olasz elnökét a jövő évi tisztújításon.

A FIFA jelenlegi első embere 2016 óta áll a szövetség élén és 2019-ben, majd 2023-ban is ellenjelölt nélkül választották újra elnöknek, s a szabályok szerint még további egy ciklusra jelöltetheti magát.

Az 56 éves Infantino még nem nyilatkozott arról, hogy folytatni szeretné-e munkáját, a CONMEBOL tanácsa ugyanakkor csütörtöki ülésén egyhangúlag határozott az ő támogatásáról.

„Köszönjük elhivatott munkáját a dél-amerikai futball fejlesztéséért és a globális szinten mutatott vezető szerepéért” – fogalmazott Alejandro Domínguez, a CONMEBOL első embere.

 

