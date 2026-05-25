Jégkorong-vb: Egyesült Államok–Magyarország

2026.05.25. 16:10
Fotó: MJSZ/Vörös Dávid
Egyesült Államok jégkorong magyar férfi jégkorong-válogatott jégkorong-vb
A magyar válogatott az Egyesült Államok ellen játssza hatodik csoportmérkőzését a 2026-os férfi jégkorong-világbajnokságon. Kövesse élőben nálunk az összecsapás alakulását percről-percre!

11. JÁTÉKNAP, A-CSOPORT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–MAGYARORSZÁG 5–2 (2–0, 3–1)
Zürich, Swiss Life Aréna. V: Brander (finn), Tscherrig (svájci), Davidonis (lett), Laguzov (német)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Woll – Faulk, Lindgren – Tkachuk, Coronato, Moore.
Szövetségi kapitány: Don Granato
MAGYARORSZÁG: Vay – Kiss, Stipsicz – Terbócs, Sebők, Erdély.
Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Gólszerző: Faulk (10., 28.), Tkachuk (19.), Leonard (23., 39.), ill. Erdély (31., 48.)

 

