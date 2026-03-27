Wirtz brillírozott, a német válogatott svájci győzelemmel kezdte az évet

ROCK PÉTER
2026.03.27. 22:40
null
Florian Wirtz (balra) élete egyik legjobb meccsét játszotta, de Serge Gnabry is beköszönt (Fotó: Getty Images)
A német labdarúgó-válogatott péntek este 4–3-ra felülmúlta Svájcot felkészülési mérkőzésen. Julian Nagelsmann csapata elsősorban Florian Wirtz klasszisának köszönhette sikerét.

Svájc Dan Ndoye remek megoldásával szerzett vezetést, Oliver Baumann kapus nem tudta megfelelően védeni a rövid sarkot az erős lövésnél. A németek kilenc perccel később Jonathan Tah fejes góljával válaszoltak, majd a szünet előtt újabb gólváltás következett: Breel Embolo a 41. percben, Serge Gnabry pedig a ráadásban volt eredményes.

A fordulást követően az akkor már két gólpassznál járó Florian Wirtz juttatta előnyhöz a nationalelfet, jócskán a tizenhatoson kívülről tekert a jobb felső sarokba – pályafutása talán legszebb gólját jegyezte. A második félidőben tízet cserélő svájciak nem törődtek bele a hátrányba, a 79. percben Joel Monteiro révén összejött az egyenlítés, a 3–3 azonban nem a végeredményt jelentette. A meccset ki más dönthette volna el, mint Wirtz, aki ezúttal már közelebbről, de újabb látványos találatot szerzett.

Németország hétfőn újabb felkészülési mérkőzést játszik, Ghánát látja vendégül Stuttgartban. A szintén világbajnoki résztvevő svájciak négy nap múlva a norvégokkal találkoznak.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Svájc–Németország 3–4 (Ndoye 17., Embolo 41., Monteiro 79., ill. Tah 26., Gnabry 45+2., Wirtz 61., 86.)
Oroszország–Nicaragua 3–1 (Szadulajev 3., Tyukavin 45+3. – 11-esből, A. Golovin 83., ill. Acavedo 16.)
Kiállítva: C. Reyes (47., Nicaragua)
Montenegró–Andorra 2–0 (Mugosa 41. – 11-esből, Oszmajics 80.)
Ausztria–Ghána 5–1 (Sabitzer 12. – 11-esből, Gregoritsch 51., Posch 59., Chukwuemeka 80., Seiwald 90+2., ill. J. Ayew 77.)
Görögország–Paraguay 0–1 (D. Gómez 52.)

 

