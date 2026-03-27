Wirtz brillírozott, a német válogatott svájci győzelemmel kezdte az évet

Svájc Dan Ndoye remek megoldásával szerzett vezetést, Oliver Baumann kapus nem tudta megfelelően védeni a rövid sarkot az erős lövésnél. A németek kilenc perccel később Jonathan Tah fejes góljával válaszoltak, majd a szünet előtt újabb gólváltás következett: Breel Embolo a 41. percben, Serge Gnabry pedig a ráadásban volt eredményes.

A fordulást követően az akkor már két gólpassznál járó Florian Wirtz juttatta előnyhöz a nationalelfet, jócskán a tizenhatoson kívülről tekert a jobb felső sarokba – pályafutása talán legszebb gólját jegyezte. A második félidőben tízet cserélő svájciak nem törődtek bele a hátrányba, a 79. percben Joel Monteiro révén összejött az egyenlítés, a 3–3 azonban nem a végeredményt jelentette. A meccset ki más dönthette volna el, mint Wirtz, aki ezúttal már közelebbről, de újabb látványos találatot szerzett.

Németország hétfőn újabb felkészülési mérkőzést játszik, Ghánát látja vendégül Stuttgartban. A szintén világbajnoki résztvevő svájciak négy nap múlva a norvégokkal találkoznak.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Svájc–Németország 3–4 (Ndoye 17., Embolo 41., Monteiro 79., ill. Tah 26., Gnabry 45+2., Wirtz 61., 86.)

Oroszország–Nicaragua 3–1 (Szadulajev 3., Tyukavin 45+3. – 11-esből, A. Golovin 83., ill. Acavedo 16.)

Kiállítva: C. Reyes (47., Nicaragua)

Montenegró–Andorra 2–0 (Mugosa 41. – 11-esből, Oszmajics 80.)

Ausztria–Ghána 5–1 (Sabitzer 12. – 11-esből, Gregoritsch 51., Posch 59., Chukwuemeka 80., Seiwald 90+2., ill. J. Ayew 77.)

Görögország–Paraguay 0–1 (D. Gómez 52.)