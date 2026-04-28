Labdarúgás: feljutott az A-ligába az U17-es válogatott

2026.04.28. 16:09
Címkék
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
Mindhárom meccsét megnyerte az U17-es futballválogatott a B-ligás Eb-selejtezőn, és feljutott az A-ligába.

Az U17-es labdarúgó-válogatott előbb 4–0-ra verte Liechtensteint, majd 3–1-re győzte le Örményországot a B-ligás Európa-bajnoki selejtezőn Jerevánban. A feljutásról döntő, Luxemburg elleni találkozón Berekméri-Szigeti Ákos góljával 1–0-ra nyertek a magyarok, így Jeremiás Gergő csapata csoportelső lett, és az A-ligába került. Az Eb-n nem lehet ott az együttes, de pozitív, hogy magabiztosan hozta a kötelező győzelmeket.

U17-ES EB-SELEJTEZŐ, B-LIGA
Magyarország–Luxemburg 1–0 (1–0)
Gól: Berekméri-Szigeti (38.)

(IKiemelt képünk forrása: MLSZ)

