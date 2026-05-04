Labdarúgás: háromnapos edzőtábort tart az U20-as válogatott

A márciusi összetartást követően ismét edzőtábor vár az U20-as labdarúgó-válogatottra, amelybe 22 játékos kapott meghívott, javarészt a 2006-os korosztály tagjai közül – számol be az mlsz.hu. A 2006-osok alkották a tavalyi U19-es válogatottat, amely bejutott az elitkörbe, de az Eb-részvételt nem tudta kiharcolni. A Németh Antal vezette stáb márciusban és a mostani összetartáson személyesen is

felmérheti azokat a játékosokat, akik novembertől az U21-es válogatottat erősíthetik.

Az U20-as válogatott kerete

Kapusok

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia)

Petroff Zsombor (BVSC)

Védők

Bacsa Benjámin (Ajka)

Girsik Attila (Vasas FC)

Hornyák Csaba (Mezőkövesd)

Kuzma Hunor (Békéscsaba)

Pál Barna (Puskás Akadémia)

Sarkadi Kristóf (UTE)

Tercza Gergő (DVSC)

Umathum Ádám (Puskás Akadémia)

Középpályások

Galántai Tamás (DVTK)

Herczeg Botond (Kozármisleny)

Kern Martin (Puskás Akadémia)

Máté Csaba (Paksi FC)

Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Szamosi Ádám (Budapest Honvéd)

Támadók

Győrfi Milán (Kecskeméti TE)

Kenesei Noel (Leuven)

László Krisztián (Kozármisleny)

Molnár Csaba (Vasas FC)

Myrtaj Leon (Tottenham)

Szabó Szilárd (Kisvárda)

