Ausztria kiütötte Ghánát felkészülési mérkőzésen; a görögök vesztét egy szabadrúgásgól okozta

Két világbajnoki résztvevő találkozott az Ernst Happel Stadionban, ám elég nagy differencia volt a csapatok között, még ha a szünetben csak egygólos is volt a különbség. Marcel Sabitzer tizenegyesből vette be a vendégek kapuját, aki a második félidő elején gólpasszt adott, Michael Gregoritschnak csak az üres kapuba kellett passzolnia a labdát. Nyolc perc múlva érkezett a harmadik osztrák találat, ismét az előző gólszerző asszisztja után, ezúttal Stefan Posch volt eredményes fejjel.

Ghána szépített, Jordan Ayew szép gólt „ragasztott” 11 méterről a jobb felsőbe, ám ezt két hazai találat követte. Előbb Sabitzer kiugratása után Carney Chukwuemeka helyezett a kapu bal oldalába, majd a ráadás során Nicolas Seiwald tekert 20 méterről ugyanoda. Ghána hétfőn Németország, Ausztria kedden Dél-Korea ellen folytatja a világbajnoki felkészülést. 5–1

A vb-ről (és a pótselejtezőről is) lemaradó görögök – akik kedden 19 órától a magyar csapat vendégei lesznek a Puskás Arénában – szintén Európán kívüli válogatottal mérkőztek meg, a 10 csapatos dél-amerikai zónában 6. helyen záró Paraguayt fogadták Pireuszban. A kiegyenlített összecsapást egy szabadrúgás döntötte el az 52. percben. A Brighton középpályása, Diego Gómez állt oda a kaputól 17 méterre leállított labdához, és laposan, nagy erővel bombázott a jobb alsó sarokba, Odiszeasz Vlahodimosz lekésett róla – ezzel ki is alakult a végeredmény. 0–1

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ausztria–Ghána 5–1 (Sabitzer 12. – 11-esből, Gregoritsch 51., Posch 59., Chukwuemeka 79., Seiwald 90+2., ill. Ayew 77.)

Görögország–Paraguay 0–1 (D. Gómez 52.)